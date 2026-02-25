Junts per Catalunya volverá a votar en contra del escudo social del presidente español, Pedro Sánchez. Así lo ha dejado claro la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, este miércoles por la mañana en su primera intervención en la sesión de control del Congreso de los Diputados, asegurando que tumbarán la propuesta del gobierno español alegando que Sánchez insiste en amparar las ocupaciones: «Escudo social, sí; ocupaciones, no», ha afirmado con contundencia Nogueras. El escudo social presentado por la Moncloa incluye aspectos como la subida de las pensiones, pero también incluye otros aspectos de protección a las personas con vulnerabilidad que, a juicio de Junts, tal como están redactadas, dan vía libre a las ocupaciones. Es por este motivo que la formación de Carles Puigdemont volverá a votar en contra de este decreto.

«Hace unas semanas dijimos pensiones sí, ocupaciones no. Y cumplimos. Aun así, sabiendo que nosotros no engañamos, usted, señor Sánchez, lo ha vuelto a hacer», ha espetado la portavoz de Junts, que considera que el presidente del gobierno español vuelve a mezclar «en una sola votación» el escudo social y las ocupaciones. En este sentido, la representante de Junts ha recordado que hace dos años su formación presentó una propuesta de ley para acabar con las ocupaciones la cual, según asegura, Sánchez mantiene bloqueada. «¿Su escudo social es un titular?», se pregunta Nogueras, que cree que, si realmente tiene la intención de llevarlo adelante, lo único que tenía que hacer era separar estos dos aspectos de la propuesta. Con este argumentario, pues, Junts ha dejado claro que volverá a tumbar el escudo social presentado por la Moncloa.

El presidente español, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso por los accidentes de Adamuz y Gelida | Congreso de los Diputados

Sánchez se defiende

En su turno de réplica, el presidente español ha defendido que sus propuestas de protección a personas vulnerables no deben mezclarse con amparar las ocupaciones: «Lo que llevamos al real decreto tiene que ver con el suministro eléctrico, tiene que ver con el ingreso mínimo vital, tiene que ver con la protección ante desalojos que provienen de situaciones sociales… ¿Qué tiene que ver esto con la ocupación?», ha aseverado Sánchez, que acusa a Junts de reproducir los discursos de la derecha y la extrema derecha española. Interpelando directamente a Nogueras, el presidente español ha asegurado que su gobierno «cumple con Cataluña y con los grupos parlamentarios» y ha hecho referencia a la última encuesta del CEO, que apunta que los catalanes tienen una buena percepción del trabajo del gobierno español para el país.