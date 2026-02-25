Junts per Catalunya tornarà a votar en contra de l’escut social del president espanyol, Pedro Sánchez. Així ho ha deixat clar la portaveu juntaire, Míriam Nogueras, aquest dimecres al matí en la seva primera intervenció a la sessió de control del Congrés dels Diputats, que ha assegurat que tombaran la proposta del govern espanyol al·legant que Sánchez insisteix a emparar les ocupacions: “Escut social, sí; ocupacions, no”, ha afirmat amb contundència Nogueras. L’escut social presentat per la Moncloa inclou aspectes com la pujada de les pensions, però també inclou altres aspectes de protecció a les persones amb vulnerabilitat que, a parer de Junts, tal com estan redactades, donen via lliure a les ocupacions. És per aquest motiu que la formació de Carles Puigdemont tornarà a votar en contra d’aquest decret.
“Fa unes setmanes vam dir pensions sí, ocupacions no. I vam complir. Tot i així, sabent que nosaltres no enganyem, vostè, senyor Sánchez, ho ha tornat a fer”, ha etzibat la portaveu de Junts, que considera que el president del govern espanyol torna a barrejar “en una sola votació” l’escut social i les ocupacions. En aquest sentit, la representant juntaire ha recordat que fa dos anys la seva formació va presentar una proposta de llei per acabar amb les ocupacions la qual, segons assegura, Sánchez manté bloquejada. “El seu escut social és un titular?”, es pregunta Nogueras, que creu que, si realment té la intenció de tirar-lo endavant, l’únic que havia de fer era separar aquests dos aspectes de la proposta. Amb aquest argumentari, doncs, Junts ha deixat clar que tornarà a tombar l’escut social presentat per la Moncloa.
Sánchez es defensa
Al seu torn de rèplica, el president espanyol ha defensat que les seves propostes de protecció a persones vulnerables no s’han de barrejar amb emparar les ocupacions: “El que portem al reial decret té a veure amb el subministrament elèctric, té a veure amb l’ingrés mínim vital, té a veure amb la protecció davant de desallotjaments que provenen de situacions socials… Què té a veure això amb l’ocupació”, ha asseverat Sánchez, que acusa Junts de reproduir els discursos de la dreta i l’extrema dreta espanyola. Interpel·lant directament a Nogueras, el president espanyol ha assegurat que el seu govern “compleix amb Catalunya i amb els grups parlamentaris” i ha fet referència a l’última enquesta del CEO, que apunta que els catalans tenen una bona percepció de la feina del govern espanyol per al país.