El Congrés ha tornat a tombar el decret de mesures d’escut social per a famílies vulnerables amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Enmig del foc creuat entre partits, els de Míriam Nogueras insisteixen que hi haurien votat a favor si no inclogués la pròrroga de la moratòria per als desnonaments sense mesures compensatòries efectives per als petits propietaris afectats. Asseguren que només l’1,6% dels propietaris que ho han demanat fins ara han rebut la compensació, i defensen una proposició no de llei que van presentar ahir per capgirar aquesta situació i, alhora, evitar que es desnonin llogaters vulnerables. El text té l’objectiu de comprometre l’Estat perquè es faci càrrec de manera integral dels lloguers impagats.
Segons fonts juntaires, no cal cap decret per evitar els desnonaments, sinó liquidar els deutes que hi hagi. Segons l’article 22.4 de la llei d’enjudiciament civil, quan l’import pendent se satisfà, el procediment judicial de desnonament s’atura immediatament. És el que se’n diu “enervar el desnonament”. El fet que aquesta setmana el govern espanyol hagi anunciat la creació d’un fons de 300 milions d’euros per fer front als impagaments de lloguers demostra, des del punt de vista de Junts, que fins ara les compensacions no es feien efectives. També estan convençuts que si l’Estat ha de pagar les compensacions es preocuparà de filar prim i determinar amb precisió en quins casos són famílies vulnerables les que no paguen el lloguer, per evitar que els okupes es beneficiïn d’aquesta mesura.
Debat agre: tots contra Junts
Però, de moment, el decret s’ha sotmès a votació tal com estava, amb la moratòria per als desnonaments empaquetada amb mesures que sí que generen consens, com ara el bo social elèctric i la limitació de l’augment dels mòduls per als autònoms. De fet, ja se sabia que fracassaria. I s’han produït les acusacions creuades que es preveien. Els altres partits de l’anomenada majoria de la investidura han carregat amb duresa contra Junts. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha fet un pack amb Junts, el PP i Vox i els ha acusat de buscar “excuses barates” contra el decret. “Ara pugin aquí, expliquin per què i morin de vergonya de deixar la gent al carrer”, els ha etzibat, segons recull l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
Quan ha sigut el seu torn de pujar allà, la diputada de Junts Marta Madrenas ha argumentat que el seu partit s’oposa al decret perquè “barreja mesures socials amb ocupacions”, cosa que consideren un “xantatge polític”. “Els tornem a dir ‘sí’ a pensions i escut social, però ‘no’ a ocupacions”, ha afegit. Però això no li ha estalviat les crítiques d’ERC, Podemos i Sumar-Comuns.
El diputat d’ERC Jordi Salvador ha assegurat que fan sevir “la por” dels petits propietaris amb l’objectiu de “protegir els fons voltor”, i el seu cap de files, Gabriel Rufián, ha titllat de “mesquina” la decisió de Junts. La secretària general de Podem, Ione Belarra, també s’ha referit als fons voltor: “Els únics ocupes que hi ha en aquest país i a Catalunya són els fons voltor que acumulen habitatge i fan que els preus augmentin de forma desorbitada”. I quan li ha tocat parlar a la diputada dels Comuns Aina Vidal ha apujat l’aposta amb una afirmació en forma de pregunta retòrica: “Qui necessita Desokupa tenint Junts?”.
S’aprova la revalorització de les pensions
El que sí que ha tirat endavant ha estat la revalorització de les pensions, que anteriorment formava part del mateix text que avui encara ha provocat aquest debat agre. Es va portar a votació tot junt fa unes setmanes, en format de decret òmnibus, i es va tombar. Aquesta vegada, un cop separada de la resta de mesures, tant Junts com el PP han votat a favor de l’augment d’un 2,7% en les pensions, uns 50 euros mensuals de mitjana. Només Vox s’ha mantingut en el ‘no’.