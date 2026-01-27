El Congrés tomba el decret òmnibus que contenia la revalorització de pensions

El Congrés dels Diputats ha tornat a castigar al president espanyol, Pedro Sánchez, i un el seu decret òmnibus en el qual hi havia la revalorització del 2,7% de les pensions el 2026, prorrogava fins al 31 de desembre de 2026 la suspensió dels desnonaments per a llars vulnerables, i la compensació econòmica als propietaris afectats, entre altres mesures diverses.
El ple de la cambra espanyol ha rebutjat el decret per 171 vots a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB i Podem) i 178 en contra (PP, Vox, Junts i UPN). Precisament Junts s’ha convertit en el protagonista del dia centrant els focs de PSOE i ERC, qui han carregat contra la formació catalanista. Des d’ERC, el portaveu dels republicans, Gabriel Rufián, ha assegurat que Junts respon als interessos de la patronal. A través de les xarxes socials Rufián ha assenyalat que la formació juntaire i PP i Vox “tenen banderes diferents però els mateixos amos”. Qui s’ha sumat a les crítiques a Junts ha estat el PSOE, impulsor del decret. El ministre espanyol, Félix Bolaños, ha advertit Junts que un ‘no’ al decret impulsat pels socialistes és “fer mal a pensionistes, a persones que no poden pagar l’aigua i un habitatge, a desocupats, i a víctimes de la dana i dels incendis forestals”.
Junts assegura que el govern espanyol volia fer “xantatge” amb les pensions i presenta una proposició de llei específica per apujar-les
Des de Junts s’han tret les crítiques de sobre i han carregat contra el Govern espanyol, aquí han criticat que intentés fer “xantatge” vinculant les pensions amb altres aspectes sense relació dins d’aquest decret. “Nosaltres diem sí a les pensions, no a les ocupacions, i no poden obligar-nos a deixar tirades les persones que pateixen les ocupacions i els impagaments”, ha etzibat la portaveu juntaire Míriam Nogueras.
En aquest sentit, Junts ha registrat una proposició de llei per garantir un increment de les pensions del 2,7% amb efectes retroactius des de l’1 de gener, amb l’actualització de totes les pensions contributives i no contributives i de les principals prestacions socials. “La revaloració de les pensions és una qüestió de justícia social i no pot quedar segrestada per decrets llei que barregen mesures que no tenen res a veure”, defensa Nogueras.
El vot en contra del decret òmnibus, que contenia també la mesura antidesnonaments que Junts considera que perjudica petits propietaris amb pisos ocupats, ha caigut com un gerro d’aigua freda al Sindicat de Llogateres. “Avui el Congrés ha decidit que més de 60.000 famílies siguin expulsades de casa seva sense una alternativa habitacional”, han lamentat des del sindicat, el qual ha anunciat una mobilització davant la seu de Junts (Passatge de Bofill 11) per aquest pròxim dimecres 28 de gener a les 18.30 h.
Se salva la pròrroga per a les ajudes en el transport públic
En canvi, Junts sí que ha salvat el decret que prorroga les ajudes al transport en les quals hi ha les bonificacions als bitllets estatals, autonòmics i locals, amb descomptes del 100% per a nens i del 70% per a joves. La cambra espanyola ha aprovat el decret amb només els vots en contra de Vox i l’abstenció del PP. Des de Junts, però, han aprofitat per destacar el desgavell a Rodalies. El diputat juntaire Isidre Gavín ha criticat el “tracte colonial” i la “desinversió crònica” a Rodalies. Gavín ha carregat contra el govern espanyol i l’execució del pressupost de Rodalies, ja que “sempre és un terç del que es pressuposta, mentre que a Madrid sempre és el 100%”.