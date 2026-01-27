El Congreso tumba el decreto ómnibus que contenía la revalorización de pensiones

El Congreso de los Diputados ha vuelto a castigar al presidente español, Pedro Sánchez, y uno de sus decretos ómnibus en el cual estaba la revalorización del 2,7% de las pensiones en 2026, prorrogaba hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables, y la compensación económica a los propietarios afectados, entre otras medidas diversas.

El pleno de la cámara española ha rechazado el decreto por 171 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos) y 178 en contra (PP, Vox, Junts y UPN). Precisamente Junts se ha convertido en el protagonista del día centrando los focos de PSOE y ERC, quienes han cargado contra la formación catalanista. Desde ERC, el portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, ha asegurado que Junts responde a los intereses de la patronal. A través de las redes sociales Rufián ha señalado que la formación juntaire y PP y Vox «tienen banderas diferentes pero los mismos amos». Quien se ha sumado a las críticas a Junts ha sido el PSOE, impulsor del decreto. El ministro español, Félix Bolaños, ha advertido a Junts que un ‘no’ al decreto impulsado por los socialistas es “hacer daño a pensionistas, a personas que no pueden pagar el agua y una vivienda, a desempleados, y a víctimas de la dana y de los incendios forestales”.

Captura de pantalla de la votación en el Congreso del decreto de las pensiones | Congreso de los Diputados

Junts asegura que el gobierno español quería hacer «chantaje» con las pensiones y presenta una proposición de ley específica para aumentarlas

Desde Junts se han quitado las críticas de encima y han cargado contra el Gobierno español, aquí han criticado que intentara hacer “chantaje” vinculando las pensiones con otros aspectos sin relación dentro de este decreto. “Nosotros decimos sí a las pensiones, no a las ocupaciones, y no pueden obligarnos a dejar tiradas a las personas que sufren las ocupaciones y los impagos”, ha espetado la portavoz juntaire Míriam Nogueras.

En este sentido, Junts ha registrado una proposición de ley para garantizar un incremento de las pensiones del 2,7% con efectos retroactivos desde el 1 de enero, con la actualización de todas las pensiones contributivas y no contributivas y de las principales prestaciones sociales. «La revalorización de las pensiones es una cuestión de justicia social y no puede quedar secuestrada por decretos ley que mezclan medidas que no tienen nada que ver», defiende Nogueras.

El voto en contra del decreto ómnibus, que contenía también la medida antidesahucios que Junts considera que perjudica a pequeños propietarios con pisos ocupados, ha caído como un jarro de agua fría en el Sindicato de Inquilinos. «Hoy el Congreso ha decidido que más de 60.000 familias sean expulsadas de su casa sin una alternativa habitacional», han lamentado desde el sindicato, el cual ha anunciado una movilización frente a la sede de Junts (Pasaje de Bofill 11) para este próximo miércoles 28 de enero a las 18.30 h.

Se salva la prórroga para las ayudas en el transporte público

En cambio, Junts sí que ha salvado el decreto que prorroga las ayudas al transporte en las cuales están las bonificaciones a los billetes estatales, autonómicos y locales, con descuentos del 100% para niños y del 70% para jóvenes. La cámara española ha aprobado el decreto con solo los votos en contra de Vox y la abstención del PP. Desde Junts, sin embargo, han aprovechado para destacar el desbarajuste en Rodalies. El diputado juntaire Isidre Gavín ha criticado el “trato colonial” y la “desinversión crónica” en Rodalies. Gavín ha cargado contra el gobierno español y la ejecución del presupuesto de Rodalies, ya que «siempre es un tercio de lo que se presupuesta, mientras que en Madrid siempre es el 100%».