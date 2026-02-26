El Congreso ha vuelto a rechazar el decreto de medidas de escudo social para familias vulnerables con los votos en contra de Junts, el PP y Vox. En medio del fuego cruzado entre partidos, los de Míriam Nogueras insisten en que habrían votado a favor si no incluyera la prórroga de la moratoria para los desahucios sin medidas compensatorias efectivas para los pequeños propietarios afectados. Aseguran que solo el 1,6% de los propietarios que lo han solicitado hasta ahora han recibido la compensación, y defienden una proposición no de ley que presentaron ayer para cambiar esta situación y, al mismo tiempo, evitar que se desahucien inquilinos vulnerables. El texto tiene el objetivo de comprometer al Estado a hacerse cargo de manera integral de los alquileres impagados.

Según fuentes de Junts, no hace falta ningún decreto para evitar los desahucios, sino liquidar las deudas que existan. Según el artículo 22.4 de la ley de enjuiciamiento civil, cuando el importe pendiente se satisface, el procedimiento judicial de desahucio se detiene inmediatamente. Es lo que se llama «enervar el desahucio». El hecho de que esta semana el gobierno español haya anunciado la creación de un fondo de 300 millones de euros para hacer frente a los impagos de alquileres demuestra, desde el punto de vista de Junts, que hasta ahora las compensaciones no se hacían efectivas. También están convencidos de que si el Estado tiene que pagar las compensaciones se preocupará de hilar fino y determinar con precisión en qué casos son familias vulnerables las que no pagan el alquiler, para evitar que los okupas se beneficien de esta medida.

Debate agrio: todos contra Junts

Pero, por el momento, el decreto se ha sometido a votación tal como estaba, con la moratoria para los desahucios empaquetada con medidas que sí generan consenso, como el bono social eléctrico y la limitación del aumento de los módulos para autónomos. De hecho, ya se sabía que fracasaría. Y se han producido las acusaciones cruzadas que se preveían. Los otros partidos de la llamada mayoría de la investidura han cargado con dureza contra Junts. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha hecho un paquete con Junts, el PP y Vox y los ha acusado de buscar “excusas baratas” contra el decreto. “Ahora suban aquí, expliquen por qué y mueran de vergüenza de dejar a la gente en la calle”, les ha espetado, según recoge la Agencia Catalana de Noticias (ACN).

La diputada de Junts Marta Madrenas, durante su intervención en el pleno del Congreso en el debate sobre el escudo social / Europa Press

Cuando fue su turno de subir allí, la diputada de Junts Marta Madrenas argumentó que su partido se opone al decreto porque «mezcla medidas sociales con ocupaciones», algo que consideran un “chantaje político”. “Les volvemos a decir ‘sí’ a pensiones y escudo social, pero ‘no’ a ocupaciones”, añadió. Pero esto no le ahorró las críticas de ERC, Podemos y Sumar-Comuns.

El diputado de ERC Jordi Salvador ha asegurado que utilizan «el miedo» de los pequeños propietarios con el objetivo de «proteger a los fondos buitre», y su jefe de filas, Gabriel Rufián, ha calificado de «mezquina» la decisión de Junts. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también se ha referido a los fondos buitre: «Los únicos okupas que hay en este país y en Cataluña son los fondos buitre que acumulan vivienda y hacen que los precios aumenten de forma desorbitada”. Y cuando le tocó hablar a la diputada de los Comuns Aina Vidal subió la apuesta con una afirmación en forma de pregunta retórica: “¿Quién necesita Desokupa teniendo a Junts?”.

La diputada de Comuns-Sumar Aina Vidal, durante su intervención en el Congreso / Europa Press

Se aprueba la revalorización de las pensiones

Lo que sí ha salido adelante ha sido la revalorización de las pensiones, que anteriormente formaba parte del mismo texto que hoy todavía ha provocado este debate agrio. Se llevó a votación todo junto hace unas semanas, en formato de decreto ómnibus, y fue rechazado. Esta vez, una vez separada del resto de medidas, tanto Junts como el PP han votado a favor del aumento de un 2,7% en las pensiones, unos 50 euros mensuales de media. Solo Vox se ha mantenido en el ‘no’.