El Congrés aprova la llei de multireincidència de Junts

El Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament aquest dijous la reforma del Codi Penal que busca aturar el fenomen de la multireincidència elevant les penes. El text impulsat per Junts per Catalunya conclou així un periple parlamentari que es va iniciar l’any 2024 i, després de mesos encallada, es va reactivar el novembre de l’any passat després que el partit de Carles Puigdemont trenqués els ponts de negociació amb el govern espanyol i donés per acabat l’acord de Brussel·les pels incompliments del PSOE i donés per “bloquejada la legislatura”.
La norma ha rebut el suport del PSOE, el PP, Vox, Junts per Catalunya, PNB, Coalició Canària i UPN. D’altra banda, Esquerra Republicana s’ha abstingut en una votació en què Sumar, el soci minoritari del govern espanyol, i la resta dels seus aliats d’esquerres –Bildu, Podem, BNG i Compromís– han votat en contra. Amb la seva aprovació, es modifica el Codi Penal i la Llei d’Enjudiciament Criminal i penalitza fins a tres anys de presó el robatori de mòbils. A més, es tipifica com a delicte el petaqueig –el subministrament de combustible a alta mar a les narcollanxes–, així com els robatoris en el camp de material i eines.
La llei validada per la cambra baixa també castiga amb penes d’entre un i sis anys de presó els qui cometin una estafa de quantia menor a 400 euros, però que siguin multireincidents. És a dir, que tinguin tres condemnes per aquest delicte. Una altra de les mesures contemplades a la llei és que el jutge que investigui delictes comesos a través d’internet pugui retirar cautelarment continguts il·lícits i interrompre els serveis que ofereixin aquests continguts o fins i tot bloquejar-los si radiquen a l’estranger. Així mateix, els magistrats podran adoptar amb més eficàcia mesures cautelars de caràcter personal, inclosa la prohibició d’acudir o residir a determinats llocs. També s’ha aprovat que la norma entri en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i no 20 dies després, com havia proposat el Congrés.
Veto del govern espanyol a dues esmenes
Al seu pas pel Senat, on el PP té majoria absoluta, es va aprovar una esmena pactada per PP, Vox i Junts, que modificava la Llei d’Estrangeria perquè en els processos de regularització d’immigrants, com el que té en curs el Govern, s’asseguri que el sol·licitant no tingui antecedents penals ni procediments oberts i que no estigui subjecte a cap país. A la cambra alta també també va tirar endavant una altra proposta del PP que exigia al Govern ampliar en dos anys les places de Fiscalia d’àrea, provincials i de comunitat autònoma a raó d’un fiscal per cada 100.000 habitants o fracció superior als 50.000.
El govern espanyol podria haver perdut aquestes dues votacions, però no s’han arribat a votar en el ple perquè la Moncloa va vetar la seva tramitació al·legant que suposaven un sobrecost pressupostari. El veto va ser acceptat a la Mesa del Congrés, amb majoria de PSOE i Sumar, que van avalar que l’executiu fes ús de la seva facultat per frenar el debat de propostes que suposin un increment de despesa pressupostària o una minva d’ingressos.