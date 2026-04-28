Un tuit “indecent” del PSE sobre Aitor Esteban obre una escletxa entre el PNB i la Moncloa

Una publicació a xarxes socials dels socialistes bascos genera una crisi entre el govern espanyol i el Partit Nacionalista Basc. El compte oficial de Twitter -ara conegut com a X- del PSE-EE ha compartit aquest dimarts al matí una piulada amb una imatge generada per IA del líder dels jeltzale, Aitor Esteban, tirant-se vestit a una piscina mentre altres persones riuen d’ell. Els socialistes -socis, cal recordar, del PNB en el govern d’Euskadi- s’han enfrontat amb Esteban arran d’unes declaracions del president de l’Euzkadi Buru Batzar a Euskadi Irratia sobre les negociacions per a la reforma de l’Estatut. En elles, assegurava que s’estan fent “passes endavant” per pactar una nova llei orgànica per als tres territoris històrics.
Arran de la publicació, el compte oficial del PNB ha esclatat contra l’estratègia de xarxes dels socialistes. “No hi ha res que justifiqui una falta de respecte d’aquest nivell. És indecent”, han respost els jeltzale al seu propi compte de Twitter. Arran del missage del PSE, han anunciat a més que la reunió que els nacionalistes tenien prevista amb el govern espanyol per a dimecres “queda anul·lada”. L’escletxa entre Esteban i l’executiu de Pedro Sánchez arriba en mal moment per a Madrid, enmig d’una doble derrota al Congrés dels Diputats: la convalidació fallida del decret de lloguers i la creació del Consorci d’Inversions pactat entre ERC i la Generalitat, que no arribarà ni tan sols a tramitar-se. Els bascos, cal recordar, han retirat a última hora el seu suport a la regulació d’habitatge, per considerar que no ha generat consens a l’hemicicle.
“Aigua a la piscina de l’Estatut”
En la publicació, el PSE-EE ironitza sobre les declaracions d’Esteban: “Ara hi ha aigua a la piscina del nou Estatut… diu el PNB”. Al rerefons de la crítica hi ha les negociacions per blindar l’ús de l’euskera a les administracions públiques, mitjançant una potencial reforma de la Llei d’Ocupació Pública. La tensió entre les parts ha crescut en les darreres setmanes, perquè els socis dels nacionalistes asseguren que “no estan disposats a escoltar ni a acordar”. Així, acusen Esteban de “seguir EH Bildu, augmentar l’exigència de l’euskera en les oposicions i abandonar els consensos recents”. Els nacionalistes, cal recordar, estan elaborant una proposta per donar llibertat a les administracions convocants de cada oposició per establir quin nivell lingüístic exigeixen; mentre que els abertzale escalfen la qüestió i reclamen posar l’èuscar a la mateixa escala que el castellà per a qualsevol convocatòria pública. “Ja és casualitat que l’optimisme d’Aitor Esteban coincideixi amb un mal moment per al seu partit”, etziben els socialistes, enmig d’aquesta tensió.