Silvia Intxaurrondo és una de les cares habituals del periodisme i la televisió. Va començar la seva carrera a Radio Euskadi i ha passat per molts mitjans des de llavors: Cadena SER, CNN+, Noticias Cuatro, Telemadrid fins a arribar a La hora de La 1 l’any 2021. Un dels moments potser més destacats de la seva feina com a periodista en aquest programa ha estat l’entrevista que va fer a Núñez Feijóo l’any 2023. La seva resposta en què va contradir-lo davant unes “dades que no eren correctes” sobre la revalorització de les pensions conforme a l’IPC va viralitzar-se i malgrat que dies després el polític del PP va rectificar, això no va evitar “una campanya d’odi” cap a la periodista. Sobre aquest incident que va marcar i continua marcant la seva carrera ha parlat en el programa En Primicia, en una entrevista amb Lara Siscar.
La periodista explica com va viure aquest enfrontament amb el líder del PP
Silvia Intxaurrondo va contradir les paraules del líder del PP, que assegurava que el seu partit havia revalorat les pensions conforme l’IPC els anys 2012, 2013 i 2017. La periodista va negar que ho haguessin fet i Feijoo va afirmar rotundament que ella estava equivocada i que havia de revisar les dades. “El que no m’esperava era l’enfrontament”, expressa. “Quan un entrevistat es planta i et diu que les teves dades no són correctes i que a més a més hauràs de rectificar, igual hi ha gent que dubta o potser el que em diu és que hi haurà una conseqüència, però jo estava segura que tenia unes dades correctes”, explica.
Quan estava a punt d’acabar el programa, va rebre un missatge d’un directiu en què li deien que havia d’estar “tranquil·la”, cosa que no va aconseguir l’efecte que esperava. Després de l’entrevista es van generar moltes crítiques cap a la periodista, que la titllaven de ser molt més dura i contundent en aquesta entrevista que no pas amb altres líders polítics d’altres ideologies. “Ell va rectificar molt més tard. Des que ell envia aquesta dada errònia fins que ell reconeix que la raó la tenia jo, en aquest parèntesi, vaig passar per moltes reaccions. Una campanya d’assetjament a través de les xarxes socials que avui dia continua“, expressa la periodista.
“S’ha mentit sobre la meva empresa, s’ha citat el meu marit, han dit barbaritats del meu sou, del que faig amb els diners, de si m’ho mereixo o no i de les opinions que dono a través del meu programa”, exposa. Davant tot aquest moviment quina és la seva reacció? “Aquesta gent el que vol és que faci un pas enrere i digui: me’n vaig. Doncs és l’única cosa que no faré”, assegura. Durant l’entrevista ha repassat la seva trajectòria professional, les entrevistes que han estat més sonades i la seva vida més enllà del periodisme.