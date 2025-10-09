Silvia Intxaurrondo es una de las caras habituales del periodismo y la televisión. Comenzó su carrera en Radio Euskadi y ha pasado por muchos medios desde entonces: Cadena SER, CNN+, Noticias Cuatro, Telemadrid hasta llegar a La hora de La 1 en el año 2021. Uno de los momentos quizás más destacados de su trabajo como periodista en este programa ha sido la entrevista que hizo a Núñez Feijóo en el año 2023. Su respuesta en la que lo contradijo frente a unos «datos que no eran correctos» sobre la revalorización de las pensiones conforme al IPC se viralizó y a pesar de que días después el político del PP rectificó, esto no evitó «una campaña de odio» hacia la periodista. Sobre este incidente que marcó y continúa marcando su carrera ha hablado en el programa En Primicia, en una entrevista con Lara Siscar.

La periodista explica cómo vivió este enfrentamiento con el líder del PP

Silvia Intxaurrondo contradijo las palabras del líder del PP, que aseguraba que su partido había revalorizado las pensiones conforme al IPC en los años 2012, 2013 y 2017. La periodista negó que lo hubieran hecho y Feijoo afirmó rotundamente que ella estaba equivocada y que debía revisar los datos. «Lo que no me esperaba era el enfrentamiento», expresa. «Cuando un entrevistado se planta y te dice que tus datos no son correctos y que además tendrás que rectificar, igual hay gente que duda o tal vez lo que me dice es que habrá una consecuencia, pero yo estaba segura de que tenía unos datos correctos», explica.

La entrevista de Silvia Intxaurrondo a Feijóo se viralizó | RTVE

Cuando estaba a punto de terminar el programa, recibió un mensaje de un directivo en el que le decían que debía estar «tranquila», algo que no logró el efecto esperado. Después de la entrevista se generaron muchas críticas hacia la periodista, que la tildaban de ser mucho más dura y contundente en esta entrevista que con otros líderes políticos de otras ideologías. «Él rectificó mucho más tarde. Desde que él envía este dato erróneo hasta que él reconoce que la razón la tenía yo, en este paréntesis, pasé por muchas reacciones. Una campaña de acoso a través de las redes sociales que hoy día continúa«, expresa la periodista.

Silvia Intxaurrondo habla de la polémica entrevista con Feijóo | RTVE

«Se ha mentido sobre mi empresa, se ha citado a mi marido, han dicho barbaridades de mi sueldo, de lo que hago con el dinero, de si me lo merezco o no y de las opiniones que doy a través de mi programa», expone. ¿Ante todo este movimiento cuál es su reacción? «Esta gente lo que quiere es que dé un paso atrás y diga: me voy. Pues es lo único que no haré», asegura. Durante la entrevista ha repasado su trayectoria profesional, las entrevistas que han sido más sonadas y su vida más allá del periodismo.