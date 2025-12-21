RTVE torna aquest Nadal amb un munt de programes i sorpreses que ompliran la graella de la televisió pública espanyola. Els clàssics de sempre tornen un any més, però TVE també aposta per nous formats com un talent show de cant líric, els especials de Nadal com Telepasión o el resum de l’any amb Carlos del Amor. Sota el lema, RTVE, com a casa, la televisió ha anunciat quins formats formaran part de la programació els pròxims dies. Quins programes i estrenes han preparat per a aquest Nadal?
Esta Navidad 🎄: @rtve, como en casa 🏡 pic.twitter.com/9gQmG06BBP— RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 16, 2025
José Mota torna amb un especial de la nit de Nadal dedicat a ‘El juego del calamar’
José Mota és un dels imprescindibles de la cadena de televisió pública espanyola. El còmic celebra 25 anys dels seus programes especials de Nadal i enguany ho farà amb una entrega molt especial, El Juego del Camelar, inspirada en la sèrie de Netflix, El juego del calamar. Els polítics més destacats d’aquests darrers mesos ocuparan bona part de l’especial sota l’humor que tant caracteritza Mota.
‘Aria’, un ‘talent show’ de cant líric
Ruth Lorenzo torna com a presentadora a RTVE amb Aria. Al costat de Mario Marzo i Juanjo Bona, seran els mestres de cerimònies en què 10 cantants intentaran convertir-se en les estrelles d’aquest estil musical.
Aria, locos por la ópera, tindrà quatre gales en què aquesta desena d’artistes intentaran aconseguir la victòria. El jurat el formen tres veus i professionals del món de la música: la soprano Isabel Rey, el tenor José Manuel Zapata i la directora d’orquestra Virginia Martínez, a més a més d’un jurat secret.
‘Telepasión’: els treballadors de RTVE més musicals
No hi ha Nadal a RTVE sense Telepasión. El programa especial musical reuneix les cares més conegudes de la cadena en un format molt divertit on podem veure la seva faceta com a cantants més desconeguda. Sota el nom Mi gran noche, un dels temes més icònics de Raphael, els treballadors de RTVE acompanyaran els espectadors la nit del 24 de desembre. Quins noms podrem veure? David Broncano, Marc Giró o Chenoa, entre d’altres.
Un dels presentadors que passarà per Telepasión és Aitor Albizua, al costat de Lalachus, que aquest Nadal també tindrà un especial en el programa que presenta cada tarda. Cifras y letras comptarà amb tres programes especials que seran més llargs de l’habitual i tindran personatges famosos com a convidats. Una de les sorpreses serà el 25 de desembre amb un duel entre Ana Belén i la seva filla, l’actriu Marina San José. Totes dues acompanyaran dos dels campions amb més victòries del concurs. El dia d’Any Nou també hi haurà un especial amb les actrius Manuela Velasco i Cristina Castaño que acompanyaran dos concursants que han guanyat el pot del programa. La tercera entrega serà la nit de Reis amb el mag Jorge Blass i l’actor Roberto Álamo. Tots dos estaran al costat de dos dels campions més joves de Cifras y letras.
Els concerts de Nadal els protagonitzaran Abraham Mateo i Dani Fernández, dues de les veus del pop-rock i l’urban espanyol que s’emetran la nit de Nadal a La 1. També hi haurà espai per a la cuina amb Navidades con Samantha, quatre entregues especial on Samantha Vallejo-Nájera compartirà receptes i menús per a les festes de Nadal amb l’ajuda de quatre guanyadors del concurs: Gabriela Hinojosa, Carlos Maldonado, María Lo i Ángela Gimeno.
Eva Soriano i ‘Txurru’, encarregats de l’especial de la nit de Cap d’Any
Feliz 2026 és el programa especial que s’emetrà durant la nit del 31 de desembre i la matinada de l’1 de gener a RTVE. Un espai d’actuacions musical per acomiadar el 2025 i donar la benvinguda al nou any amb Eva Soriano i Egoitz Txurruka. I quins famosos passaran pel programa durant la nit més màgica de l’any? Pablo López, Manuel Carrasco, Luz Casal, Leire Martínez, Ana Mena, Pablo Alborán, Dani Fernández, Edurne o Carlos Baute, entre d’altres.
El resum de l’any anirà a càrrec del periodista cultural Carlos del Amor, que s’emetrà durant el Telediario de RTVE. Pel que fa a la nit de Reis, la rua tindrà dos presentadors, Javier de Hoyos i Ana Prada.
La programació de la plataforma RTVE play
Les sorpreses no s’acaben aquí perquè la plataforma RTVE Play també oferirà una bona dosi de novetats i programació especial per a les pròximes setmanes. La plataforma de streaming oferirà un especial a Open Play, el projecte de pòdcast que el dia 22 oferirà un espai amb Ángela Fernández, Lara Palma i Taka Gómez per cobrir el sorteig de la Loteria de Nadal. El dia 30 faran un especial per acomiadar l’any amb convidats com Miguel Maldonado, Héctor de Miguel o Ignatius Farray.
Les precampanades des de la Puerta del Sol vindran de la mà d’Inés Hernand, Aitor Albizua i Miguel Maldonado el pròxim dia 30 a les 23:30 des de La 2 i RTVE Play, una forma prèvia d’acomiadar el 2025 des de l’humor i la ironia.
A més a més, arriba Make Up Stars: Drag Race, un talent show presentat per Pilar Rubio en què el maquillatge és el protagonista. Els participants hauran de posar a prova el seu talent per demostrar qui és capaç de fer autèntiques obres d’art. Els primers episodis estan disponibles a partir del 21 de desembre.
També hi haurà un especial de Nadal del programa que presenta Henar Álvarez, Al cielo con ella, que enguany tindrà una sorpresa amb la visita de José Mota, especialista en programes de Nadal, a més a més de les aportacions de Lalachus i Clara Ingold. Tot plegat, una oferta variada per acompanyar aquestes festes de Nadal.