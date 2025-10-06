Fa mesos que La familia de la tele va desaparèixer de la graella de RTVE, però un final tan abrupte i catastròfic continua recuperant el programa quan els seus protagonistes parlen sobre el tema. El magazín de TVE, plantejat com una recuperació del format Sálvame -amb els seus col·laboradors habituals i altres cares del periodisme del cor- va tocar fons poques setmanes després de la seva estrena. Una estrena ben bé maleïda que va haver d’ajornar-se en dues ocasions, la primera per la mort del papa Francesc i la segona per l’apagada general que va deixar gairebé tota la Península sense electricitat. Mesos més tard d’aquest final, presentadors i comunicadors que van passar per aquest programa han parlat sobre la seva curta estada a La familia de la tele. L’últim ha estat Aitor Albizua, presentador del programa Cifras y letras de La 2.
Un final caòtic i desastrós per a ‘La familia de la tele’
Se n’ha parlat molt, de la cancel·lació de La familia de la tele. Un programa que va generar molt rebombori i queixes des del primer anunci de la cadena pública espanyola. Albizua, que és una de les cares habituals de TVE, ha parlat sobre el tema en una entrevista amb El Independiente. “Va ser un autèntic fracàs”, explica el periodista. “Jo ja estic immunitzat sobre aquest tema, però va ser tot tan visible que cal explicar poc. Va ser una tecla que no va funcionar i es notava la meva incomoditat”, comparteix. De fet, aquest últim punt va estar present en els comentaris que es van fer a les xarxes socials. La cadena, davant les baixes audiències que estaven registrant, va intentar fer alguns petits canvis, com separar part de la crònica social amb els personatges de Sálvame capitanejats per María Patiño, i una segona part d’actualitat amb Aitor Albizua i Inés Hernand. Tot plegat, no va aconseguir salvar la caiguda en picat del programa.
Tot i això, Albizua creu que altres projectes d’altres cadenes tampoc han funcionat i no s’ha generat el soroll que s’ha creat al voltant de La familia de la tele. “Ho entenc perquè sé com funciona el mercat. Jo no estava acostumat i em va semblar exagerat perquè tampoc som tan importants. Podia haver-hi sorpresa i polèmica perquè Sálvame arribés a La 1, però les valoracions van ser exagerades”, apunta.
Inés Hernand, María Patiño i Lydia Lozano també han parlat de la cancel·lació del programa
Aitor Albizua no ha estat l’únic que ha parlat del final d’aquest programa. Mesos enrere la seva companya Inés Hernand també va parlar-ho en una entrevista amb la revista Semana. “Va ser conseqüència d’unes dades que no van acompanyar i conseqüència de, potser, una persecució per un format que intentava sobreviure en un moment històric en el qual potser ja no estem”. Lydia Lozano també va dedicar unes paraules al seu antic projecte, en què va confessar que “estava desitjant que s’acabés el programa”.
María Patiño, una de les presentadores, també va reconèixer que no s’havia sentit bé dins el projecte. “No em vaig sentir jo mateixa perquè no va haver-hi fusió, ni connexió, això no et permet relaxar-te. Estava en tensió. Crec que és l’etapa que menys he gaudit professionalment“. Sigui com sigui, tots s’han anat reconduint en altres espais i formats de la televisió després d’una proposta que no va aconseguir enganxar l’audiència de la cadena pública espanyola.