Los datos de audiencia televisiva de este viernes, recién salidos del horno este sábado por la mañana, demuestran dos cosas: que no se puede ser líder absolutamente todos los días del año y que el liderazgo se puede recuperar después de un desliz. Es el caso de TV3, que, en una montaña rusa entre el final de 2025 y los primeros días de 2026, recuperó ayer su lugar habitual en la cima del ranking después de quedar detrás de La 1 el primer día del año.

La cadena de televisión pública catalana había liderado de manera incontestable la retransmisión de las campanadas, el momento televisivo más codiciado del año. Ni las extravagancias de Cristina Pedroche ni el culebrón de La 1 –con la baja de última hora de Andreu Buenafuente y la sustitución con el extraño trío formado por Chenoa y Estopa– pudieron vencer la identificación de la mayoría de los espectadores catalanes con TV3, que en los grandes momentos eligen ‘la nuestra’. De esta manera, Miki Núñez y Laura Escanes consiguieron una cuota de pantalla superior incluso a la del año anterior.

Pero al día siguiente llegó el tropiezo. La madrugada, después de las campanadas, la aguantó mucho mejor TVE. Todo indica que TV3 terminó la noche demasiado pronto: el APM especial Fin de Año no terminó de funcionar mientras La 1 arrasaba con su Feliz 2026. Y, a las dos de la madrugada, la cadena catalana tiraba la toalla e iniciaba la rueda del 3Cat Info mientras los espectadores continuaban la fiesta con La 1. Además, la franja de tarde del día uno también flaqueó en TV3 con la serie Escuela de enfermería, que cayó hasta el 5,3% de share mientras La 1 alcanzaba un 9,1% con Grease. El prime time del primer día del año, con un 16,5%, fue para la cadena catalana, que acertó con la emisión de la comedia Por fin solo, del ex Tricicle Carles Sans. Pero ya era demasiado tarde para enderezar la jornada. La 1 se llevó el primer lugar en el global del uno de enero, aunque no hizo ni dos puntos más de cuota de pantalla que la catalana: el primer canal de TVE logró un 14,1% y TV3, un 12,7%.

Remontada espectacular de TV3 el segundo día del año con dos películas de Hugh Jackman

Pero poco ha durado la alegría en la cadena española, porque ayer, 2 de enero de este 2026, TV3 volvió a dispararse. De hecho, la cadena catalana aplastó a las españolas con un 15,1% de share, seis puntos por encima del 9,1% de La 1. Y fueron casi ocho puntos por encima del 7,5% de Antena 3. El resto, el ridículo: 5,5% para Telecinco; 4,5% para La Sexta; 3,3% para Cuatro y 2% para La 2 de TVE.

Hugh Jackman y un elefante en un momento de la película ‘El showman’, emitida este viernes en TV3

Una de las grandes claves del día para lograr esta recuperación al día siguiente del desliz fue el programa doble de películas de la noche, con dos títulos protagonizados por Hugh Jackman. En el prime time, dentro del espacio La gran película, el musical El gran showman se llevó un 16,1% de cuota de pantalla, con un promedio de 228.000 espectadores. Mientras tanto, El peliculón de Antena 3, con Arthur, tuvo que conformarse con un 10,5% de share y 140.000 espectadores de promedio. Por debajo, el De viernes de Telecinco se quedó con 6,4% y Hola y adiós. Sabina hundía a La 1 de TVE hasta el 5,4%. Y, luego, ya en la hora golfa, Eddie el Águila, un filme sobre la vida y las hazañas del saltador de esquí británico Michael Edwards, remató el día en TV3 con un 12,9% y 96.000 espectadores de promedio.