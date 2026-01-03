Les dades d’audiència televisiva d’aquest divendres, acabades de sortir del forn aquest dissabte al matí, demostren dues coses: que no es pot ser líder absolutament cada dia de l’any i que el lideratge es pot recuperar després d’una relliscada. És el cas de TV3, que, en una muntanya russa entre el final del 2025 i els primers dies del 2026, va recuperar ahir el seu lloc habitual al capdamunt del rànquing després de quedar darrere de La 1 el primer dia de l’any.
La cadena de televisió pública catalana havia liderat de manera incontestable la retransmissió de les campanades, el moment televisiu més cobejat de l’any. Ni les extravagàncies de Cristina Pedroche ni el culebró de La 1 –amb la baixa d’última hora d’Andreu Buenafuente i la substitució amb l’estrany trio format per Chenoa i Estopa– van poder vèncer la identificació de la majoria dels espectadors catalans amb TV3, que en els grans moments trien ‘la nostra’. D’aquesta manera, Miki Núñez i Laura Escanes van assolir una quota de pantalla superior fins i tot a la de l’any anterior.
Però l’endemà va arribar la patacada. La matinada, després de les campanades, la va aguantar molt millor TVE. Tot indica que TV3 va acabar la nit massa d’hora: l’APM especial Cap d’Any no va acabar de funcionar mentre La 1 ho petava amb el seu Feliz 2026. I, a les dues de la matinada, la cadena catalana tirava la tovallola i iniciava la roda del 3Cat Info mentre els espectadors continuaven la festa amb La 1. A més, la franja de tarda del dia u també va fer figa a TV3 amb la sèrie Escola d’infermeria, que va caure fins al 5,3% de share mentre La 1 assolia un 9,1% amb Grease. El prime time del primer dia de l’any, amb un 16,5%, va ser per a la cadena catalana, que la va encertar amb l’emissió de la comèdia Per fi sol, de l’ex Tricicle Carles Sans. Però ja era massa tard per redreçar la jornada. La 1 es va endur el primer lloc en el global de l’u de gener, tot i que no va fer ni dos punts més de quota de pantalla que la catalana: el primer canal de TVE va aconseguir un 14,1% i TV3, un 12,7%.
Remuntada espectacular de TV3 el segon dia de l’any amb dues pel·lícules de Hugh Jackman
Però poc ha durat l’alegria a la cadena espanyola, perquè ahir, 2 de gener d’aquest 2026, TV3 es va tornar a disparar. De fet, la cadena catalana va rebregar les espanyoles amb un 15,1% de share, sis punts per sobre del 9,1% de La 1. I van ser gairebé vuit punts per sobre del 7,5% d’Antena 3. La resta, el ridícul: 5,5% per a Telecinco; 4,5% per a La Sexta; 3,3% per Cuatro i 2% per a La 2 de TVE.
Una de les grans claus del dia per aconseguir aquesta recuperació l’endemà de la relliscada va ser el programa doble de pel·lícules de la nit, amb dos títols protagonitzats per Hugh Jackman. En el prime time, dins de l’espai La gran pel·lícula, el musical El gran showman es va endur un 16,1% de quota de pantalla, amb una mitjana de 228.000 espectadors. Mentrestant, El peliculón d’Antena 3, amb Arthur, s’havia de conformar amb un 10,5% de share i 140.000 espectadors de mitjana. Per sota, el De viernes de Telecinco es quedava amb 6,4% i Hola y adiós. Sabina enfonsava La 1 de TVE fins al 5,4%. I, després, ja en l’hora golfa, L’Eddie, l’Àguila, un film sobre la vida i les fites del saltador d’esquí britànic Michael Edwards, va rematar el dia a TV3 amb un 12,9% i 96.000 espectadors de mitjana.