El dia 2 de gener sempre és un bon moment per mirar les audiències. La gran pregunta és: qui s’ha endut la victòria en la lluita per les audiències de les campanades? Després de l’eufòria i els nervis per rebre un nou any, les televisions tenen temps per pair tota la feina feta els darrers mesos abans de saber qui ha guanyat. En el cas de Catalunya, TV3 lidera un any més la franja de retransmissió de les campanades amb Laura Escanes i Miki Núñez, una aposta que els funciona i que ha fet millorar les xifres en el seu tercer any com a presentadors. En les audiències espanyoles, Chenoa i Estopa enderroquen Cristina Pedroche i el seu mediàtic vestit que ha caigut per segon any consecutiu per darrere de TVE.
Dit això, com han quedat les audiències del primer dia de l’any? A TV3, l’èxit que ha generat l’emissió de l’obra de teatre de Carles Sans, Per fi sol!, i que ha fet que la televisió catalana s’endugui el prime time de l’1 de gener, no ha estat prou per aconseguir la victòria en les audiències del primer dia de l’any. Què ha passat i quin fenomen curiós es pot observar?
TV3 tanca el ‘prime time’ del dia com a líder, però cau en la franja de tarda
Per començar a desgranar aquesta informació, cal exposar els percentatges de share del dia 1 de gener que recull Kantar Media, l’empresa encarrega de mesurar les audiències en l’àmbit estatal, que van fer La 1 i TV3. La cadena espanyola va registrar un 14,1% de share per al canal espanyol i TV3 va aconseguir un 12,7%. Per què tot i liderar el prime time amb l’aposta teatral de Carles Sans no va poder endur-se la victòria del dia?
Per entendre-ho cal anar fins a la matinada del dia 1, les hores posteriors a les campanades. TVE va apostar per mantenir una programació sense parar fins ben bé les 6:30 del matí. L’especial musical Feliz 2026 va arrossegar una bona audiència fins a prop de les 3:30 del matí, amb xifres que superen el 16% de share. En canvi, en aquesta franja horària TV3 no va recollir gaire amb l’emissió del 3CatInfo.
Després, l’aposta de la cadena espanyola per a la franja de tarda va ser una marató de pel·lícules amb una sessió de Nadal per a tots els públics amb títols com Encanto, El príncipe y yo i el clàssic Grease, que van registrar 12,9%, 8,8% i 9,1% de share respectivament. En el cas de TV3, la tarda es va separar entre les emissions de capítols de Downton Abbey amb xifres que van oscil·lar entre el 12,6% i el 13,2% -xifres bones per a l’aposta de ficció-, però que van acabar caient amb les emissions d’Escola d’infermeria, baixant l’audiència fins al 6,5%. Malgrat que la versió de Nadal amb l’Atrapa’m si pots junior va remuntar fins a l’11,6%, no va ser prou per recuperar aquests números d’audiència que TVE havia esgarrapat de matinada.
Tot i això, els TN van tornar a ser líders dins les seves dades habituals i l’emissió de l’espectacle teatral de Carles Sans, membre de Tricicle, amb l’obra Per fi sol!, va ser tot un èxit amb un 16,5% de quota de pantalla i 232.000 espectadors de mitjana. Una victòria que els fa endur el prime time del primer dia de l’any.
L’emissió del ‘Cachitos Nochevieja’ a La 2, una gran sorpresa
Dins aquest dibuix de xifres i dades, cal remarcar la sorpresa de l’emissió de Cachitos Nochevieja a La 2. El segons canal de TVE va emetre un homenatge d’un dels seus programes clàssics en què van repassar els grans èxits de la música dels 2000.
Clásicos entre los clásicos… 🎶— La 2 (@la2_tve) December 31, 2025
Sonia y Selena siempre serán @cachitos_tve aunque su separación nos haya hecho "cachitos" el corazón 💔 #CachitosLoveTheTwenties https://t.co/rBMFSWytmG pic.twitter.com/TD5oc3ir51
L’emissió va començar el dia 1 tots just després de les campanades i malgrat que les primeres hores van fer un 11,2% de share, la dada curiosa salta cap a la franja final del programa, entre les 2:30 i les 3:00 de la matinada, on van fer pujar els punts fins al 20,5% de quota de pantalla. Dades molt altes i bones que també han fet pujar el recompte d’audiència del primer dia de l’any per al grup de RTVE.