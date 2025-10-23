Cristina Pedroche se encuentra en un momento personal muy dulce. La presentadora más mediática de las campanadas de Antena 3 fue madre de su segundo hijo, Isai, el pasado 17 de julio. Tras unos meses de inactividad y desconexión, regresó a las redes sociales con un post muy natural que demuestra la realidad de muchas madres de recién nacidos. Poco a poco ha ido retomando la actividad y fue este martes por la noche cuando reveló su regreso televisivo, eso sí, no será en Zapeando.
¿Cuándo regresa Cristina Pedroche a la televisión?
Han sido unos meses muy especiales para Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, a la pequeña Laia se suma su primer hijo, Isai, que supone la segunda maternidad para la presentadora. A través de su perfil de Instagram comparte las dudas que recibe de muchas madres que también han pasado por su situación, pero también se sincera sobre cómo vive esta nueva etapa.
Ahora, ha aprovechado para poner fin al gran misterio: su regreso televisivo. Aunque no han pasado tantos meses desde que se despidió del trabajo ante la cámara, parece que ha decidido pasar antes por un programa de entrevistas. En un post en Instagram con cuatro selfies, Cristina Pedroche ha explicado que este jueves 23 de octubre regresará a la televisión.
¿Y qué espacio ha elegido? Será una de las protagonistas del programa Y ahora Sonsoles alrededor de las 18:00 de la tarde. «Será una entrevista personal, por supuesto no cobro nada, que luego habrá quien diga tonterías, pero también explicaré cosas de las campanadas», ha escrito bajo el post. Aún quedan unos meses para la llegada de esa noche tan especial, sobre todo para Cristina Pedroche, que nunca deja a nadie indiferente con sus vestidos y que el año anterior creó un outfit muy relacionado con la maternidad -incorporando cristales con leche materna de su primer embarazo-. Ahora que ha sido madre del pequeño Isai, se podría esperar que haya muchas más referencias a la maternidad.
¿Cuándo volverá a ‘Zapeando’?
Serán semanas en las que la Pedroche será protagonista de muchas conversaciones, al menos, los meses previos a las campanadas comienzan las preguntas sobre cómo será el vestido, qué habrá pensado, si sufrirá contratiempos… Sea como sea, también se espera su regreso a Zapeando, que será un poco más tarde. «A Zapeando volveré en noviembre. Tengo ganas, pero muchos nervios sobre cómo gestionarlo todo también. Os iré contando, gracias por estar siempre aquí, acompañándome», expresa la comunicadora. Así pues, habrá que estar atentos para conocer las primeras pistas que ofrecerá sobre su vestido que siempre da mucho juego.