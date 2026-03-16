Shakira protagonizará una de las entrevistas más potentes de Al cielo con ella, el programa de Henar Álvarez que emitirá La 1 ahora que se ha quedado sin el Late Xou de Marc Giró. Ha pasado mucho tiempo desde que apareciera en la televisión española por última vez y, desde entonces, han pasado muchas cosas en su vida. La periodista ha viajado hasta México para poder conversar con la artista y, en el vídeo promocional que han emitido, se la oye decir que está preparando una gira «sin precedentes«.

Aún no hay fecha de emisión para la entrevista, pero ya se sabe que compartirá detalles de los conciertos que está preparando para las actuaciones que hará en diferentes ciudades españolas. El país será el último de la lista de países que recorrerá y cerrar la gira aquí no es una decisión baladí: «España está reservada para el final, tiraré la casa por la ventana desde todos los puntos de vista«. De hecho, ha llegado a decir que ha preparado una gira que será «de otro mundo» con una producción que no se ha hecho «nunca» en España: «No puedo decir más porque me matarán».

¿Y a qué se refiere? Pues bien que tiene razón, ya que ha asegurado que construirá un estadio especial para sus shows: «Mi promotora está trabajando en la creación de un estadio especialmente preparado para estos conciertos». ¿Será un Estadio Shakira? Esta decisión sorprendente debe estar motivada por los problemas que tuvo en la última tour por Sudamérica, como el caso del paso por Chile cuando tuvo que cancelar uno de los conciertos por problemas con el escenario. En ese momento, lamentó que el estadio que le habían asignado no estaba «debidamente estabilizado» para garantizar la seguridad de su banda. La cuestión es que el escenario estaba desnivelado, un problema que se ahorraría si realmente construye un estadio hecho a su medida.

AL CIELO CON ELLA @shakira

Em um trecho divulgado pela TVE, Shakira aparece oferencendo à apresentadora para testar seu óleo capilar, Delicia. pic.twitter.com/XX786uNKsn — Shaki Latinas 🇧🇷 (@ShakiLatinas) March 14, 2026

¿Cantará Shakira en Barcelona en su gira por Europa?

No se sabe aún en qué ciudades actuará, pero si realmente tiene que construir un estadio sería probable que lo hiciera en Madrid para no hacer un estadio de quita y pon. De hecho, esta ha sido la información que ha llegado al programa de Telecinco El tiempo justo: «Shakira cantará en Madrid, no en Barcelona, ya que esta ciudad forma parte de su pasado«.

¿Le recuerda a los años que pasó con Gerard Piqué y los hijos? Aquella relación no terminó muy bien, como también le generó unos cuantos quebraderos de cabeza los años en que tuvo aquí los negocios que le provocaron la querella de la Agencia Tributaria. Por todo eso, ha sorprendido que realmente quiera actuar en España. Habrá puesto todo en una balanza y se habrá dado cuenta de que estas actuaciones pueden verse reflejadas en un ingreso de dinero muy elevado, ya que cuenta con una legión de fans importante en este país.

Shakira concede una entrevista a TVE

Por el momento, sus seguidores tendrán que esperar un poco más para poder ver la entrevista y conocer más detalles de esta gira.