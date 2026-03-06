La escritora Brigitte Vasallo regresó este viernes al programa Vostè Primer de RAC-1, una semana después de afirmar que «el catalán morirá igual, pero morirá fascista, será recordado como una lengua fascista» y días después de que la entidad jurídica Acció Cassandra anunciara que presentaría una querella por presunto delito de odio. Antes de la retractación de Vasallo, el director y presentador del programa Marc Giró manifestó que en los últimos días «se ha hecho creer que Brigitte Vasallo dijo algo que realmente yo, con total sinceridad, creo que no dijo», en alusión a la afirmación de que el catalán es una lengua «fascista», y redujo la polémica a «una cuestión de interpretación, más allá de una cuestión de interpretación o de comprensión o de opinión».

A continuación, Giró invitó a la escritora a explicar «qué dijo» hace una semana. «Lo llevo escrito y todo», apuntó Brigitte Vasallo antes de explicarse y recordó que su intervención del viernes comenzó diciendo que estaba a favor de «salvar el catalán». Además, la colaboradora del programa de Giró se retractó de su manifestación de que «el catalán podría morir fascista». «Yo no creo que las lenguas sean fascistas», manifestó una semana después de estallar la polémica, y añadió que ella «no estaba calificando la lengua, sino advirtiendo o reflexionando sobre el riesgo de que algunos discursos puedan instrumentalizar, capturar la defensa del catalán».

Vasallo también señaló que el fascismo «siempre aprovecha las desigualdades para meter cucharada, y no dudéis que vendrá a aprovechar la desigualdad lingüística del catalán». «Y eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupa que estemos preparadas para entender y para hacer frente a eso», defendió. En este sentido, opina que pensar que la inmigración es un problema para la lengua «nos pone en la órbita de los discursos de extrema derecha». «La lengua es un derecho y no queremos que se utilice como arma», dijo, y reivindicó la inmigración como el futuro de la «la lengua y el futuro de todo». Con todo, dijo que el reto es ver cómo se consigue que todas las personas puedan acceder al aprendizaje del catalán.

La escritora Brigitte Vasallo

«Espero haberme sabido explicar mejor hoy»

La escritora continuó leyendo el texto que llevaba escrito para manifestar que la defensa de las lenguas minorizadas es «profundamente antifascista». Asimismo, calificó de «importantísimo» el debate sobre cómo salvar el catalán, y señaló que debe ser un debate «transversal». «Debe poder hablar el Top Manta cuando pide más cursos de catalán, y el comercio local debe poder participar» y también «la agricultura, la ganadería, la gente que pide la regularización y el barrio que pide escuelas dignas porque las lenguas pertenecen a las comunidades», dijo.

Para cerrar sus explicaciones, Brigitte Vasallo aseguró que «nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando el futuro de la lengua, pero también nos estamos jugando el futuro de la convivencia del país». «Y eso es lo que yo quería decir el viernes pasado. Espero haberme sabido explicar mejor hoy y reitero que ni un paso atrás en la defensa de la lengua, ni un paso atrás en el antifascismo», sentenció.