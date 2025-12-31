David y José Muñoz forman uno de los grupos más famosos del star-system musical. Los creadores de Estopa y de canciones que forman parte de la memoria de muchísimas generaciones que han bailado al ritmo de Como Camarón o Tu calorro. Veinticinco años recorriendo los escenarios por todo el país que han culminado con una gira que los ha llevado por los estadios y escenarios más conocidos. Estos artistas catalanes aún tienen un reto muy importante antes de cerrar el 2025: ser los presentadores de las campanadas con Chenoa en RTVE. Estopa y la cantante estarán este 31 de diciembre en la icónica Puerta del Sol de Madrid para acompañar a los miles de espectadores que intentarán no atragantarse con las uvas y seguir las doce campanadas sin equivocarse. Una carrera tan prolífica también debe reflejarse en su patrimonio: ¿cuál es y qué han hecho los hermanos de Cornellà de Llobregat?

Los detalles del patrimonio de Estopa: casas, inversiones y empresas

Toda una carrera musical y convertidos en uno de los grupos más representativos de la rumba y el pop-rock español, Estopa ha conseguido hacerse con un patrimonio muy curioso que aún se puede incrementar más con el sueldo que recibirán por presentar las campanadas. Los hermanos catalanes estarán junto a Chenoa este 31 de diciembre como sustitutos de Andreu Buenafuente y Silvia Abril. Aún sin las cifras oficiales de la cadena pública, podrían haber cobrado por cada uno cerca de 30.000 euros, si hacemos caso a las informaciones que publica la revista Semana. Pero su patrimonio económico va más allá.

¿Cuántos dineros tienen los hermanos de Estopa? | Europa Press

Según recoge el citado medio, es el padre de los hermanos quien supervisa las inversiones de sus hijos. «Mi padre en la primera gira que hicimos nos dijo: ‘Habéis ganado con una sola gira más dinero que yo en toda mi vida trabajando'», explicó en una entrevista José. Su gran empresa y sociedad por la cual gestionan sus actividades es Mandinga, que en el año 2022 habría registrado cerca de 400.000 euros de beneficio, según los datos que recoge Semana. Su anterior gira para celebrar el 25 aniversario del grupo sobre los escenarios los llevó por una treintena de conciertos y en total llegaron a facturar «unos seis millones de euros» por sus actuaciones.

Inversiones y propiedades

Más allá de la música, los hermanos Estopa también han hecho como muchos otros famosos y celebrities. Invertir el dinero en patrimonio y propiedades es una manera de gestionar las cantidades de dinero que consiguen con su trabajo, y así lo han hecho ellos. Más allá de sus propiedades habituales donde viven, los dos hermanos han invertido un buen pellizco en varias propiedades que están repartidas en los alrededores de Madrid, pero también tienen en el centro de Barcelona y en dos ciudades del Baix Llobregat: Sant Just Desvern y Sant Feliu. «Cada uno ha comprado sus propios inmuebles, pero los dos en las mismas zonas y en el mismo tiempo, es decir, las decisiones siempre se han tomado de manera conjunta, aunque cada uno tiene sus propiedades de manera individual«, matizan desde el citado medio.

¿Cuál es el patrimonio de los hermanos Estopa? | Europa Press

Ahora bien, aunque el patrimonio que han conseguido en los últimos años es de lo más suculento, los hermanos siempre han presumido de sus orígenes humildes y, de hecho, han llegado a contar que uno de sus tesoros más preciados es un ejemplar de un cómic que compraron en los años 80. Sea como sea, los hermanos Estopa aún tienen otro reto por delante, despedir el año 2025 desde la Puerta del Sol de Madrid junto a Chenoa. ¿Qué sorpresas habrán preparado?