Joan Carles I es vanta que Franco el va fer rei per fer “un règim més obert”

Joan Carles I ha reivindicat el seu paper en l’arribada de la democràcia a Espanya i s’ha vantat que el dictador Francisco Franco el va fer rei per fer “un règim més obert”. En una entrevista al diari francès Le Figaro, el rei espanyol emèrit ha insistit que la democràcia “no va caure del cel” i ha lamentat que “l’esperit de la Transició” ja no regna en la política actual. És la primera vegada que Joan Carles I concedeix una entrevista des que va fugir a Abu Dhabi l’agost del 2020 pels seus problemes amb la justícia espanyola. Ho ha fet amb motiu del 50 aniversari de la seva arribada al tron i com a preludi de la publicació de les seves memòries a França, que sortiran a la venda el pròxim 5 de novembre.
Respecte de Franco, Joan Carles ha insistit que el va fer rei “per crear un règim més obert” i recorda que durant dos anys va tenir “tots els poders: el poder d’indultar o de refrendar la pena de mort. No vaig haver de fer-ho, gràcies a Déu, ja que si llavors hagués dit que no, els generals m’haurien derrocat”, remarca a l’entrevista. També ha parlat del cop d’estat del 23-F del 1981 i ha culpat el seu “amic” mort Alfonso Armada per fer creure que ell estava implicat. “No hi va haver un cop, sinó tres”, assegura. “El cop de Tejero, el d’Armada i el dels diputats pròxims al franquisme. Alfonso Armada va estar 17 anys al meu costat. L’estimava molt i em va trair. Va convèncer els generals que parlava en nom meu”.
Un llibre polèmic
El rei emèrit ha explicat també que va tenir dubtes sobre si publicar el seu llibre de memòries, pel qual ha comptat amb l’ajuda de l’escriptora francesa Laurece Debray i que es publicarà sota el nom Reconciliació (Stock). “He vist que a poc a poc els fills i els nets dels meus amics no tenien la menor idea de qui va ser Franco ni què és la Transició democràtica que el va seguir”, relata. “Vaig pensar que calia donar el testimoni del que vaig viure durant 39 anys al servei del país”. Està convençut que el llibre, que a Espanya el publicarà Planeta, aixecarà polseguera. De fet, confessa que Felip VI va intentar convèncer-lo de no publicar-lo.