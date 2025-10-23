El tinent coronel retirat de la Guàrdia Civil Antonio Tejero, de 93 anys i cara visible del cop d’estat fallit del 23-F del 1981, està ingressat en estat greu en un hospital de València. Alguns mitjans han publicat que havia mort aquest dijous al migdia, però posteriorment han rectificat a petició de la família. Segons l’agència Europa Press, continua ingressat, i diversos diaris han canviat la seva primera versió en el mateix sentit. La informació al voltant de Tejero, nascut el 30 d’abril del 1932 a Alhaurín el Grande (Màlaga), ha sigut confusa, en part perquè està retirat de la vida pública des de fa anys. En el moment del cop d’estat, Tejero era tinent coronel de la Guàrdia Civil i va ser condemnat a 30 anys de presó, tot i que finalment només va complir la meitat de la condemna i va ser posat en llibertat el 1996.
Des de la seva posada en llibertat, les seves aparicions públiques han estat escasses, però notòries. El 2006 va publicar una carta al director del diari Melilla Hoy per advertir que l’Estatut de Catalunya “mataria” Espanya; el 2012 va denunciar el llavors president de la Generalitat, Artur Mas, per “conspiració i proposició per a la sedició”; i el 2023 va denunciar el president espanyol, Pedro Sánchez, per “traïció a Espanya” per negociar la seva investidura amb els partits independentistes catalans i bascos, recull Europa Press. Tejero va ser vist última vegada en públic el 24 d’octubre del 2019, quan va anar al cementiri de El Pardo-Mingorrubio de Madrid per la reinhumació del cos del dictador Francisco Franco.
Un intent de cop fallit
Tejero és conegut per la seva frase “¡Quieto todo el mundo!” amb la qual va interrompre la investidura com a president del govern espanyol Leopoldo Calvo-Sotelo, que havia de succeir Aldolfo Suárez. Els 350 diputats van estar segrestats al Congrés durant més de 17 hores. Va entrar a l’hemicicle acompanyat de més de 250 agents de la Guàrdia Civil i va ordenar els diputats que s’estiressin a terra. “¡Al suelo!”, va cridar Tejero des de la tribuna del Congrés, des d’on va disparar diverses vegades al sostre. Els únics tres diputats que no es van ajupir van ser Adolfo Suárez; el seu vicepresident, Manuel Gutiérrez Mellado; i el líder del Partit Comunista (PCE), Santiago Carrillo.
L’intent de cop d’estat comptava amb el suport de diverses unitats militars que rebutjaven l’estat de les autonomies, la legalització del PCE i les reformes de l’exèrcit que preparava el govern. La insurrecció va perdre força després que el rei Joan Carles I, vestit amb el seu uniforme militar, pronunciés un missatge televisat de matinada per mostrar el suport de la Corona a la Constitució i a la democràcia. Sense aliats militars ni polítics, Tejero es va rendir i al migdia del 24 de febrer va alliberar els diputats i va marxar del Congrés.