El tinent coronel Antonio Tejero ha mort a 93 anys al municipi valencià d’Alzira, segons ha confirmat el despatx jurídic Cañizares Abogados en nom de la família. Tejero va ser el guàrdia civil que va liderar l’assalt al Congrés dels Diputats el 23 de febrer del 1981 en un intent de fer caure la jove democràcia de l’Estat. L’intent de cop va fracassar i Tejero va ser condemnat a 30 anys de presó.
La coincidència ha fet que Tejero hagi mort el mateix dia que el govern de Pedro Sánchez ha desclassificat la documentació del 23-F. Una llista de desenes de documents es poden consultar al web de la Moncloa. Han estat aportats pel ministeri de l’Interior, per les direccions general de la Policia i de la Guàrdia Civil, així com pel Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) i el Ministeri d’Exteriors. També hi ha transcripcions de comunicacions, manuscrits de preparació del cop, converses, sessions del consell de guerra, el paper de l’aleshores monarca Joan Carles de Borbó o els informes d’anàlisi policial sobre els fets que els cossos i forces de seguretat de l’Estat van elaborar sobre la rebel·lió militar.
L’intent de cop d’estat del 23-F es va produir durant la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo com a president del govern espanyol. Aquell assalt forma part de les imatges de la iconografia social a l’Estat pel famós crit del militar colpista “todo el mundo al suelo” i els trets que va disparar contra el sostre del Congrés. Durant 17 hores, Tejero acompanyat de 200 guàrdies civils va tenir segrestats 350 diputats. Els únics que no es van tirar a terra van ser el president Adolfo Suárez, el líder del partit comunista, Santiago Carrillo, i el ministre de Defensa, el tinent general Manuel Gutiérrez Mellado.
Després del missatge televisat del rei Joan Carles I, en el qual va ordenar mantenir l’ordre constitucional, Tejero va saber que no tindria suport polític i militar per tirar endavant el cop d’estat i l’endemà es va rendir. En l’intent de cop d’estat s’hi va veure també implicat el capità general Jaime Milans dels Bosch, que va treure els tancs al carrer a València la nit del 23-F.
Condemnat a 30 anys de presó
A conseqüència d’aquests fets, Tejero va ser expulsat de la Guàrdia Civil i condemnat a trenta anys de presó, dels quals en va complir la meitat. Va sortir de la presó l’any 1996.
Abans del 23-F, Tejero va formar part de l’anomenada Operació Galàxia, un intent de cop d’estat, batejat amb el nom de la cafeteria madrilenya on els colpistes van perfilar el seu pla. L’objectiu en aquest cas era assaltar el Palau de la Moncloa quan s’hi celebrava un Consell de Ministres. Per aquest greu episodi, Tejero va ser detingut i condemnat a set mesos de presó.