El teniente coronel Antonio Tejero ha muerto a los 93 años en el municipio valenciano de Alzira, según ha confirmado el despacho jurídico Cañizares Abogados en nombre de la familia. Tejero fue el guardia civil que lideró el asalto al Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981 en un intento de derrocar la joven democracia del Estado. El intento de golpe fracasó y Tejero fue condenado a 30 años de prisión.

La coincidencia ha hecho que Tejero haya muerto el mismo día que el gobierno de Pedro Sánchez ha desclasificado la documentación del 23-F. Una lista de decenas de documentos se pueden consultar en la web de la Moncloa. Han sido aportados por el ministerio del Interior, por las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil, así como por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Ministerio de Exteriores. También hay transcripciones de comunicaciones, manuscritos de preparación del golpe, conversaciones, sesiones del consejo de guerra, el papel del entonces monarca Juan Carlos de Borbón o los informes de análisis policial sobre los hechos que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado elaboraron sobre la rebelión militar.

Antonio Tejero en la tribuna del Congreso durante el 23-F / Europa Press

El intento de golpe de estado del 23-F se produjo durante la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del gobierno español. Aquel asalto forma parte de las imágenes de la iconografía social en el Estado por el famoso grito del militar golpista «todo el mundo al suelo» y los disparos que hizo contra el techo del Congreso. Durante 17 horas, Tejero acompañado de 200 guardias civiles mantuvo secuestrados a 350 diputados. Los únicos que no se tiraron al suelo fueron el presidente Adolfo Suárez, el líder del partido comunista, Santiago Carrillo, y el ministro de Defensa, el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado.

Tras el mensaje televisado del rey Juan Carlos I, en el cual ordenó mantener el orden constitucional, Tejero supo que no tendría apoyo político ni militar para llevar adelante el golpe de estado y al día siguiente se rindió. En el intento de golpe de estado también estuvo implicado el capitán general Jaime Milans del Bosch, que sacó los tanques a la calle en Valencia la noche del 23-F.

Condenado a 30 años de prisión

A consecuencia de estos hechos, Tejero fue expulsado de la Guardia Civil y condenado a treinta años de prisión, de los cuales cumplió la mitad. Salió de prisión en 1996.

Antes del 23-F, Tejero formó parte de la llamada Operación Galaxia, un intento de golpe de estado, bautizado con el nombre de la cafetería madrileña donde los golpistas perfilaban su plan. El objetivo en este caso era asaltar el Palacio de la Moncloa cuando se celebraba un Consejo de Ministros. Por este grave episodio, Tejero fue detenido y condenado a siete meses de prisión.