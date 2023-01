L’emèrit trasllada la seva residència fiscal als EAU per esquivar Hisenda

Moviment de Joan Carles I per esquivar Hisenda i no haver de pagar impostos a Espanya. Segons avança El Mundo, el rei emèrit ha iniciat els tràmits per traslladar la seva residència fiscal als Emirats Àrabs Units (EAU), on viu des que va fugir de la justícia espanyol a mitjans del 2020. Això li permetria beneficiar-se de les lleis fiscals emiratís, país on no existeix l’IRPF i on no cal pagar impostos pels guanys personals. De fet, ja no caldria que fes la declaració de la renda del 2022.

L’emèrit està enllestint el tràmit per demostrar que el seu “nucli principal” de residència ja no és Espanya, ja que l’any passat només va passar un grapat de dies durant la seva visita llampec a Sanxenxo (Pontevedra), on va ser rebut amb tots els honors i va protagonitzar més d’una polèmica. A banda d’això, Joan Carles I només va sortir dels Emirats Àrabs Units per viatjar a Londres pel funeral de la reina Elisabet II.

Joan Carles I torna a ser notícia per les seves batalles amb Hisenda / Europa Press

Els tècnics d’Hisenda no veien tan clar que pugui sortir-se amb la seva

El país del Golf Pèrsic permet als ciutadans estrangers establir la seva residència fiscal sempre que puguin demostrar que ha estat més de 183 dies al país –un requisit idèntic al que estableixen les autoritats espanyoles, per cert–. Amb tot, el president del sindicat dels Tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha), Carlos Cruzado, ha assegurat que l’estratègia de l’emèrit podria ser inútil perquè existeix un conveni de doble imposició entre Espanya i els Emirats Àrabs Units que estipula que per ser resident fiscal als EAU cal tenir la nacionalitat del país.

Joan Carles I ha tingut diversos problemes amb l’Agència Tributària. L’emèrit va acceptar el 2021 abonar una multa per no haver declarat les despeses dels viatges en avió i un regal d’uns empresaris que el van convidar a una cacera un cop havia abdicat del tro. Hisenda no va posar cap pega a les dues regularitzacions voluntàries que va fer aprofitant les amnisties fiscals del govern espanyol.