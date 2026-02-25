“Un cop constitucional, amb la Corona i la coalició d’UCD i PSOE”: el 23-F, desclassificat

Finalment, aquest migdia la web de la Moncloa ha publicat una munió de documents desclassificats sobre el cop d’estat del 23 de febrer de 1981. Una llista de desenes de documents aportats pel ministeri de l’Interior, per les direccions general de la Policia i de la Guàrdia Civil, així com del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) així com del ministeri d’Exteriors. Transcripcions de comunicacions, manuscrits de preparació del cop, converses, sessions del consell de guerra, el paper de l’aleshores monarca Joan Carles de Borbó o els informes d’anàlisi policial sobre els fets que els cossos i forces de seguretat de l’Estat sobre la rebel·lió militar.
Curiosament, el primer document desclassificat de la llista és una joia. Una conversa telefònica entre el tinent coronel Antonio Tejero, i l’únic civil condemnat pel cop, Juan Garcia Tarrés. Una conversa telefònica quan Tejero es trobava dins el Congrés de Diputats i en la qual, Garcia Tarrés li comenta les maniobres del general Alfonso Armada, un dels intel·lectuals del cop, per intentar formar un govern alternatiu amb ell com a membre destacat. Precisament, en aquesta conversa es denota com s’estructurava el cop amb Tejero com a punta de llança, amb l’expressió “La victòria és per a Espanya, aguanta Antonio”.
“Un cop constitucional o a la turca”
A més, es poden trobar manuscrits amb la planificació del cop i com s’havia d’actuar després que la rebel·lió hagués reeixit amb la previsió, fins i tot, d’instal·lar camps de presoners. Però una de les estrelles de la desclassificació, és un document manuscrit, aportat per la Direcció General de la Policia, on s’assenyalen diversos preparatius del cop d’estat. Un document de desembre de 1980 on es plantegen diversos escenaris com ara un cop militar “a la turca”, és a dir, abolint partits polítics, o bé, i el que més suport tindria un “cop constitucional, amb la corona i un govern de coalició entre l’UCD i el PSOE”.
Una opció que, segons els documents, “haurien mostrat conformitat alguns dels líders de l’UCD i el PSOE”. Segons el manuscrit, la idea d’aquesta mena de cop defensada per generals com Alfonso Armada “comptaria amb el rei (tot i que no confirmat) i un cop es normalitzi la vida política i s’aplaqui el terrorisme, poder restablir la normalitat política i el retorn dels partits polítics”.