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Indignación y rabia por la impunidad de los pederastas que destapa ‘Sense Ficció’
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
25/03/2026 09:52

TV3 ha emitido, este martes, un Sense Ficció de denuncia muy necesario. En la segunda parte de La fugida, el programa sigue historias reales de abusos sexuales a menores dentro de escuelas religiosas y también revela cómo los agresores han evitado la justicia gracias al encubrimiento de las órdenes. Casos aterradores, testimonios conmovedores y un mal cuerpo de aquellos que te hacen querer quemarlo todo de la rabia e impotencia que se siente al ver que estos monstruos no han tenido el castigo que merecen. ¿Cómo operan los mecanismos de silencio, la protección institucional y la impunidad que rodean estos abusos dentro de escuelas religiosas?

La emisión ha sido líder de audiencia del prime time con el 14,2% del share y 219.000 telespectadores. No es una cifra altísima, pero es que era una noche con competencia. La medalla de plata se la ha llevado TVE gracias a la gran final del concurso The Floor, que obtiene un buenísimo 11,7% de la cuota de pantalla. En tercera posición, Antena 3 y la serie turca En tierra lejana que llega al 9,2%. Y, muy cerca, una gala de Supervivientes muy vista con el 8,9%.

El 'Sense Ficció' d'aquest dimarts lidera la nit - TV3
El Sense Ficció de este martes lidera la noche | TV3

Los telespectadores, escandalizados con la pederastia en la iglesia que destapa el Sense Ficció

Los telespectadores han puesto el grito en el cielo al descubrir los casos de abusos sexuales a menores que cometieron los sacerdotes a quienes denuncia este documental. Los testimonios de las víctimas son realmente impactantes, una vida truncada por los deseos de unos enfermos que muchas veces no tienen consecuencias. «Reportaje necesario. Muy preocupante ver cómo los agresores y los cómplices continúan con impunidad. Ni olvido ni perdón«, ha escrito un usuario. «Gracias a las víctimas por haber denunciado, son muy valientes. Hasta que no ha salido a la luz estos depredadores han continuado con los abusos y la permisibilidad de la Iglesia. Y continúan tan tranquilos haciendo vida normal. ¡No merecen vivir!» o «Increíbles testimonios de las chicas abusadas por el padre Blai en Alella y el vergonzoso encubrimiento de los superiores de la iglesia» son algunos ejemplos que aplauden la valentía de las víctimas que denuncian.

Y, en la misma línea, un montón de usuarios que han llenado las redes sociales de críticas y rabia hacia una institución que defiende auténticos monstruos: «Este desgraciado lleva desgraciando la vida de niños toda la vida con total impunidad», «Cuántos pedófilos abusadores asquerosos campando como si nada», «El director del Pare Manyanet estaba más preocupado por las bajas de alumnos que de tener un delincuente con pornografía infantil», «Las palabras se quedan cortas para definir lo que siento viendo La fugida sobre los abusos a menores cometidos por miembros de la Escuela Pia y el Pare Manyanet. Qué asco de pervertidos y miserables, por primera vez deseo que el infierno sea eterno y real«.

«Por decirlo muy suave, ¡me hierve la sangre! Si escribo todo lo que pienso… Gracias a todos y a todas las periodistas que investigan y destapan este tipo de atrocidades» o «¿Se puede decir ya que muchos pederastas y agresores sexuales tenían en la Iglesia una pantalla, un escondite, un espacio de libertad?» son otros ejemplos.

Y otros critican que la justicia no sea más firme contra ellos: «Las sentencias siempre leves. Los superiores protegiéndolos. Qué vergüenza» y «Esos seres que se ordenan sacerdotes no representan para nada ni los valores, ni la fe, ni nada de nada. La Institución que los encubre y sus representantes tampoco. Es un delito tan grave, tan oscuro y tan endemoniado que la Justicia debería actuar y si no lo hace… ¿qué?».

Unos telespectadores «rotos» ante un documental que vuelve a poner sobre la mesa una lacra de la que no llegamos a hacernos a la idea de hasta dónde llega.

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