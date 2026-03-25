TV3 ha emitido, este martes, un Sense Ficció de denuncia muy necesario. En la segunda parte de La fugida, el programa sigue historias reales de abusos sexuales a menores dentro de escuelas religiosas y también revela cómo los agresores han evitado la justicia gracias al encubrimiento de las órdenes. Casos aterradores, testimonios conmovedores y un mal cuerpo de aquellos que te hacen querer quemarlo todo de la rabia e impotencia que se siente al ver que estos monstruos no han tenido el castigo que merecen. ¿Cómo operan los mecanismos de silencio, la protección institucional y la impunidad que rodean estos abusos dentro de escuelas religiosas?

La emisión ha sido líder de audiencia del prime time con el 14,2% del share y 219.000 telespectadores. No es una cifra altísima, pero es que era una noche con competencia. La medalla de plata se la ha llevado TVE gracias a la gran final del concurso The Floor, que obtiene un buenísimo 11,7% de la cuota de pantalla. En tercera posición, Antena 3 y la serie turca En tierra lejana que llega al 9,2%. Y, muy cerca, una gala de Supervivientes muy vista con el 8,9%.

Un dels casos més aterridors de “La fugida, veritats ocultes” és el del missioner escolapi Manel Sales



Segons la investigació, hi podria haver centenars de víctimes de Sales al Senegal, on ell va ser entre el 1980 i el 2005#SenseFicció3Cat #LaFugida3Cat pic.twitter.com/dssTZM9VRH — 3Cat (@som3cat) March 25, 2026

El Sense Ficció de este martes lidera la noche | TV3

Los telespectadores, escandalizados con la pederastia en la iglesia que destapa el Sense Ficció

Los telespectadores han puesto el grito en el cielo al descubrir los casos de abusos sexuales a menores que cometieron los sacerdotes a quienes denuncia este documental. Los testimonios de las víctimas son realmente impactantes, una vida truncada por los deseos de unos enfermos que muchas veces no tienen consecuencias. «Reportaje necesario. Muy preocupante ver cómo los agresores y los cómplices continúan con impunidad. Ni olvido ni perdón«, ha escrito un usuario. «Gracias a las víctimas por haber denunciado, son muy valientes. Hasta que no ha salido a la luz estos depredadores han continuado con los abusos y la permisibilidad de la Iglesia. Y continúan tan tranquilos haciendo vida normal. ¡No merecen vivir!» o «Increíbles testimonios de las chicas abusadas por el padre Blai en Alella y el vergonzoso encubrimiento de los superiores de la iglesia» son algunos ejemplos que aplauden la valentía de las víctimas que denuncian.

Reportatge necessari! Molt preocupant veure com els agressors i els còmplices continuen amb impunitat. Ni oblit ni perdó. #Lafugida3Cat https://t.co/YrnhI5sc3c — Sergi Asensio (@sergi_asen) March 24, 2026

#LaFugida3Cat gràcies a les víctimes per haver denunciat. Sou molt valentes. Fins que no ha sortit a la llum aquests depredadors han continuat amb els abusos i la permísibilitat de l’Esglèsia. I continuen tant tranquils fent vida normal. No mereixen viure! — Esther (@mme_1989) March 24, 2026

#LaFugida3Cat Increibles testimonis de les noies abusades pel pare Blai a Alella i el vergonyós encobriment dels superiors de l’ església. — Nuria Calafell (@nuria_calafell) March 24, 2026

Y, en la misma línea, un montón de usuarios que han llenado las redes sociales de críticas y rabia hacia una institución que defiende auténticos monstruos: «Este desgraciado lleva desgraciando la vida de niños toda la vida con total impunidad», «Cuántos pedófilos abusadores asquerosos campando como si nada», «El director del Pare Manyanet estaba más preocupado por las bajas de alumnos que de tener un delincuente con pornografía infantil», «Las palabras se quedan cortas para definir lo que siento viendo La fugida sobre los abusos a menores cometidos por miembros de la Escuela Pia y el Pare Manyanet. Qué asco de pervertidos y miserables, por primera vez deseo que el infierno sea eterno y real«.

«Por decirlo muy suave, ¡me hierve la sangre! Si escribo todo lo que pienso… Gracias a todos y a todas las periodistas que investigan y destapan este tipo de atrocidades» o «¿Se puede decir ya que muchos pederastas y agresores sexuales tenían en la Iglesia una pantalla, un escondite, un espacio de libertad?» son otros ejemplos.

Aquest desgraciat porta desgraciant la vida d’infants tota la vida amb total impunitat #LaFugida3Cat — Marc (@soclalti) March 24, 2026

El director del Pare Manyanet estava més preocupat per les baixes d’alumnes que de tenir un delinqüent amb pornografia infantil #lafugida3cat #senseficcio — Cèsar Cervera (@Kaesar14) March 24, 2026

Quants pedòfils abusadors fastigosos campant com si res. #lafugida3cat — maria juan (@MariaTatiu) March 24, 2026

Y otros critican que la justicia no sea más firme contra ellos: «Las sentencias siempre leves. Los superiores protegiéndolos. Qué vergüenza» y «Esos seres que se ordenan sacerdotes no representan para nada ni los valores, ni la fe, ni nada de nada. La Institución que los encubre y sus representantes tampoco. Es un delito tan grave, tan oscuro y tan endemoniado que la Justicia debería actuar y si no lo hace… ¿qué?».

Aquests éssers que s’ordenen capellans no representen per al res ni els valors, ni la fe, ni res de res. La Institució q els encobreix i els seus representants tampoc. És un delicte tan greu,tan fosc tan endimoniat q la Justícia hauria d’actuar i si no ho fa.. què?#LaFugida3cat — QueUsBombinATots (@monicalopez_ad) March 24, 2026

Les sentències sempre lleus. Els superiors protegint-los. Quina puta vergonya #lafugida3cat — Malcolm Y (@esquerraindepe) March 24, 2026

Les paraules es queden curtes per definir el q sento veient #lafugida3cat a @som3cat sobre els abusos a menors comesos per membres dels @escolapiacat i d @PareManyanet.

Quin fàstic d pervertits i miserables. Per 1er cop desitjo q l’infern sigui etern i real. — Ramon Codina ||*|| (@RamonCodina) March 24, 2026

#LaFugida3Cat Per dir-ho molt suau, em bull la sang! Si escric tot el que penso, …

Gràcies a tots i a totes les periodistes que investiguen i destapen aquest tipus d’atrocitats. — Anna_75 (@achs_75) March 24, 2026

Es pot dir ja q molts pederastes i agressors sexuals tenien en l’Església una pantalla, un amagatall, un espai de llibertat? #LaFugida3Cat — Anna Piñol i Serra (@annapinol_beta) March 25, 2026

Unos telespectadores «rotos» ante un documental que vuelve a poner sobre la mesa una lacra de la que no llegamos a hacernos a la idea de hasta dónde llega.