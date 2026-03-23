TV3 estrenará, este martes, la segunda parte del Sense ficció que investigó el encubrimiento de los abusos a menores cometidos en algunos entornos educativos religiosos en Cataluña. En La fuga, verdades ocultas se amplía la investigación con nuevos testimonios y más información sobre el silencio y los mecanismos que han favorecido la impunidad de los criminales. «Hay tantos casos, que no terminamos este universo«, reconoció Guillem Sánchez, el periodista que da voz y guía un relato que se emitirá de una manera diferente a la que nos tienen acostumbrados. Esta nueva serie se presentará en una versión unitaria en Nits sense ficció de TV3, mientras que en la plataforma se podrá ver en tres episodios separados que añadirán más historias.

El primer capítulo, El encubrimiento, se centra en cómo la opacidad y determinadas dinámicas internas de la iglesia pueden silenciar los casos de abuso y dificultar que los hechos salgan a la luz. El segundo, titulado La impunidad, pone el foco en lo que ocurre cuando los abusos quedan fuera del recorrido judicial porque han prescrito. El tercer capítulo, La hermandad, observa qué cambia cuando el abusador forma parte, o no, de una institución religiosa, y cómo este entorno puede condicionar el recorrido posterior de los hechos.

La segunda parte de La fuga continúa la investigación de la pederastia en las escuelas religiosas | TV3

La serie, coproducida por 3Cat, Ottokar y El Periódico, presenta tres historias que tienen como denominador común haber quedado en limbos judiciales: «Muchos no llegan a juicio por las dificultades y los miedos a denunciar, mientras que otros llegan prescritos«. Las congregaciones querrían que esta pederastia continuara oculta. ¿La teoría después de 10 años de investigación? Que, realmente, no acaban de ser conscientes de la gravedad de lo ocurrido y que se termina relativizando unos hechos muy graves que marcan a las víctimas de por vida. Este es solo un primer vistazo de algunas historias, pero se sabe que hay miles de víctimas que continúan en silencio. Este documental plantea una pregunta interesante. Como sociedad, ¿qué debemos hacer con los pederastas a los que no se ha podido condenar porque los delitos -a veces, cometidos decenas de veces- han prescrito?

En la rueda de prensa a la que hemos podido acceder desde El Món, hemos descubierto en este documental una forma de entender bien qué ha pasado, de poner nombres y apellidos a unos abusadores a los que se protege, de compartir la rabia de las víctimas que aparecen: «No podemos imaginar qué hay, realmente, y todo lo que engloba esta lacra. El documental destapa un sistema de encubrimiento que permite que esto ocurra y es muy grave. Hasta que la iglesia no decida ponerse en el lado bueno de la historia, nosotros como periodistas tendremos que continuar investigando y ponernos del lado de la gente», nos destacan. «Desde las instituciones han continuado mintiendo y ocultando información, aunque ya los habían pillado. Han tenido la oportunidad de limpiar su historia y han continuado negándose a hacerlo«, denuncia la directora del Sense Ficció, Montse Armengau.

¿Qué casos destapará la segunda parte del documental de La Fuga?

El primer abusador al que señala esta investigación es el padre Blay, sacerdote en Alella, quien descubrimos que abusó de tres víctimas que aportan su versión en este documental. ¿Su táctica? La misma durante 40 años: abusar de los menores cuando les impartía tutorías personalizadas en su despacho. Aprovechándose de la confianza que le tenían, los hacía sentarse en su regazo y les tocaba los pechos y las partes íntimas mientras les instaba a recitar oraciones. El testimonio más antiguo que han podido encontrar es el de Josep, que lo sufrió en primera persona en 1968. Anna y Aurora fueron víctimas 40 años después, tres historias que demuestran que el sacerdote continuó ejerciendo y estando en contacto directo con niños sin ninguna restricción a pesar de que las familias se habían quejado.

En el caso de Anna, fue su madre quien acudió a la justicia a interponer una denuncia contra el padre Blay cuando vio que el rector la había engañado al decirle que lo habían apartado de catequesis después de los abusos a su hija. Un año después de su denuncia, otra niña de 8 años sufrió lo mismo y decidieron interponer una denuncia eclesiástica… Sin embargo, les pidieron que no lo comentaran en público, otra forma de protegerlo. Y es que acabarían descubriendo que, años después de aquello, aún tenía contacto con niños porque lo habían enviado a una escuela pia de Lleida: “Nos dijeron que lo habían solucionado, pero simplemente lo habían enviado fuera de Barcelona”.

Sería entonces cuando interpondrían la denuncia a los Mossos. En el juicio confesó, pero solo lo condenaron a 22 meses de prisión y no llegó ni a entrar. Teniendo en cuenta la gravedad de los abusos que cometió, resulta un auténtico escándalo. Pero la cosa no acaba aquí, ya que el periodista descubriría otra mentira del representante de los escolapios, cuando le dice que después del juicio lo habían apartado y estaba en una residencia geriátrica. Al seguirlo, se da cuenta de que acude diariamente a una escuela de la zona alta. Su director no tenía ni idea de que había sido condenado. El codirector del documental ha podido interceptarlo por la calle y la conversación no tiene pérdida.

Ellos son dos de las víctimas del padre Blay que dan la cara | TV3

Senegal, escenario de otra historia de abusos a menores

Los abusos comenzaron en 1980 en Senegal. ¿Ninguno de sus superiores sabía que violó niños diariamente durante 20 años? La sorpresa -o no tanto-, es que su director también fue acusado de cometer abusos… así que se cubrían mutuamente. «No lo puedo perdonar y lo llevaré dentro hasta que muera, abusó de nosotros y no le podemos perdonar. Tenemos que denunciar porque los escolapios siguen allí y enviarán a alguien más que quizás lo volverá a hacer», escucharemos de una de las víctimas. El abusador, en una conversación con el periodista, llegará a decir que había tocado «a más de 20 años» y que había seguido haciéndolo porque nadie le decía que no lo hiciera.

La tercera historia, en cambio, mostrará la diferencia en la protección que ejercen estas entidades religiosas dependiendo si el abusador es de los suyos o un externo. El primer protagonista es un padre que ha tenido que sufrir el suicidio de su hijo. El niño no quería ir a la escuela cuando tenía 6 años, hasta el punto de que se agarraba a las farolas llorando desesperado. Años después, sospechan que fue víctima de uno de los profesores del Pare Manyanet a quien señaló un informático a quien hicieron la vida imposible por haber denunciado el hallazgo de 39 gigas de material pedófilo en el ordenador del profesor. De hecho, desde la escuela se intentó culpar a él para proteger al abusador.

El relato de las víctimas es muy impactante | TV3

En la otra cara de la moneda, los Maristas de Sants donde un testimonio acusa a Arnaldo Farré, uno de los profesores laicos del centro, de haber abusado de él cuando era pequeño. Aquí, la escuela se lavó las manos y lo abandonó a su suerte cuando confesó. Las denuncias habían prescrito y terminó la vida en una urbanización de lujo, una auténtica vergüenza teniendo en cuenta que los Mossos calculan que habría abusado de cientos de niños.