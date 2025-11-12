Els comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio realitzaran, finalment, la consulta que les assemblees de treballadores i treballadors dels dos mitjans van demanar-los fa un parell de setmanes. L’objectiu és tornar a posar sobre la taula, ara amb plans i idees concretes, tot el que creuen que poden fer per respondre davant la proposta “insuficient” que ha fet la direcció de la CCMA sobre la gestió de les marques històriques. El tema ve de lluny, si tenim en compte tots els comunicats que han publicat en aquest últim mes. Ha quedat molt clar què pensen els membres dels comitès sobre el que s’està fent després de la creació de 3CatInfo, la marca paraigua per als serveis informatius. Però volen saber què opinen i què volen fer, realment, la resta de treballadors. O, dit d’una altra manera, què en pensen i què opinen de tot plegat.
En el correu que acaben d’enviar als professionals de la casa, al qual ha tingut accés El Món, informen que la data que han escollit per fer aquesta consulta és el 27 de novembre. Serà llavors quan, de manera telemàtica, demanaran la seva opinió a la resta per decidir quins haurien de ser els següents passos a seguir: “Les assemblees de finals d’octubre van trobar insuficient el pla publicat per la direcció per aclarir la convivència entre les marques històriques, TV3 i Catalunya Ràdio, i les de les plataformes. La direcció no ha fet cas del missatge de les assemblees i no ha fet cap moviment que hagi suposat una millora“, escriuen en aquest missatge. Ara mateix, ens diuen que s’està treballant internament amb la pregunta que servirà per demanar l’opinió a la plantilla.
Els comitès troben “insuficient” la proposta de la direcció de la CCMA
Els comitès, davant d’això han reaccionat i han començat a treballar en l’organització d’aquesta consulta. Els van dir, des de la direcció, que flexibilitzarien la presència de les marques històriques en els continguts informatius. La proposta incloïa que tots els treballadors poguessin tornar a utilitzar la fórmula tradicional d’identificació –nom del periodista, TV3/Catalunya Ràdio (en lloc de 3CatInfo), nom de la població– i recuperar les espumes clàssiques dels micròfons: grogues per a la ràdio i negres per a la televisió. No ho acaben de veure clar i encara tenen més reclamacions, ja que creuen que cal anar molt més enllà si realment volen mantenir la visibilitat i identitat de les marques de sempre.
Els comitès no estan en contra de 3Cat com a marca paraigua i de plataforma, insisteixen, sinó que volen “reivindicar la continuïtat” de les marques Catalunya Ràdio, TV3, Catalunya Informació, 324, Super3, iCat, Catalunya Música, 33 i Esport 3. “La demanda de mantenir les marques històriques en antena i també a les plataformes és per a tota la producció de la casa i no només per a Informatius”, van afegir en l’últim escrit.