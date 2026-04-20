Loquillo ha concedit una entrevista a Jordi Évole que ha servit per descobrir algunes de les males decisions que ha pres o el problema de salut que va patir quan el van diagnosticar d’hepatitis amb només 8 anys. El cantant d’El Clot fa gairebé cinquanta anys que actua a sobre dels escenaris, tota una vida dedicat a la música malgrat que mai no va imaginar-se que acabaria podent dedicar-s’hi professionalment. No va tenir uns inicis fàcils, ha reconegut a La Sexta: “Vaig crear el personatge quan tenia 17 anys i actuava en un cabaret de Les Rambles. Era un noi que presumptament no sabia cantar, que no tenia padrins, que no era fill de ningú… Les crítiques inicials van ser terrorífiques, però tinc una experiència que la majoria d’artistes espanyols no tenen“.
El seu pare treballava d’estibador al port, un excombatent republicà que va ser represaliat i que va ser empresonat: “Va veure els camps de concentració del sud de França… Com no he de tenir aquest concepte de classe? Soc el fill d’un perdedor de la Guerra Civil. A la meva família li van robar la seva joventut”. Loquillo encara recorda el barri de la seva infància, el que troba a faltar perquè ara totes les ciutats s’assemblen: “Ara totes semblen franquícies… ciutats mundials europees, ens hem oblidat de la nostra gent, del comerç local… Em fa mal que tanquin locals de concerts a Barcelona on abans començaven les bandes”.
Quina relació ha tingut Loquillo amb les drogues?
Loquillo només tenia 8 anys quan el van diagnosticar amb hepatitis: “A l’escola els van fer una revisió mèdica i van fer servir la mateixa agulla per a tots els nens: “Vaig agafar una hepatitis brutal… La meva tieta va comprar-me un pick-up i me’l va deixar allà. No podien ni tocar-me, entraven amb un pal a veure si estava viu”. D’aquella solitud i els tres mesos tancat a l’habitació va néixer la passió per la música que l’acabaria acompanyant tota la vida: “L’hepatitis em va salvar de les drogues“.
I és que el cantant reconeix que ha arribat a consumir “moltes” drogues i “de tot tipus”: “Aquest és un altre xarampió que has de passar, encara que n’hi ha alguns que no el superen…”. En aquell moment, l’heroïna estava molt relacionada amb la seva generació i ell mateix té amics que van caure-hi: “Van consumir-se… Jo no consumir heroïna per una bona raó però sí que vaig tocar la cocaïna, com tots, perquè estava a tot arreu“. Considera que no fem cap favor als joves si no parlem obertament d’aquest tema, ja que acabaran trobant-s’ho.
El secret mai explicat de Cadillac Solitario
Jordi Évole s’ha quedat amb la boca oberta quan ha descobert el secret darrere del tema Cadillac Solitario, un dels més exitosos de Loquillo. El presentador català, com tanta altra gens, sempre s’imaginava el cotxe d’aquesta marca quan la sentia i sembla que, en realitat, no té res a veure amb allò. “No és un cotxe i, a vegades, has d’explicar que són tots aquells somnis que mai no vas complir. El compositor va tenir un 600, no un Cadillac. És el que hi havia… No deixa de ser una història d’un amor que no s’ha aconseguit i la ruptura”, ha dit tot deixant clar que el famós Cadillac no va existir mai.