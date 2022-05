Loquillo revela que pateix una malaltia greu: “Podria ser l’últim disc”

Loquillo és un dels cantants barcelonins més sincers quan concedeix una entrevista, el que ha tornat a demostrar en una conversa que ha cridat molt l’atenció. L’artista català presenta disc nou, el que comporta que hagi de donar la cara davant de diversos mitjans de comunicació. Mai no oculta el seu rebuig al govern, per exemple, però el que el periodista d’El País no s’esperava era que acabés revelant que pateix una malaltia greu.

En aquest darrer projecte assegura que vol mostrar el Loquillo més roquer amb el Loquillo aficionat pels teatres. Dues cares d’un mateix personatge, el que vol que creixi: “Vull una treva, un moment que coincideix amb una malaltia que amenaça la meva vida“. Deixa clar que no vol concedir declaracions sobre aquest problema de salut: “No vull utilitzar-ho per cridar l’atenció, això ja ho faran altres. Així de clar. El que vaig fer va ser trucar a Sabino Méndez i Igor Paskual per dir-los que era necessari fer el gran disc perquè podria ser l’últim“, ha deixat caure tot destacant que podria tractar-se d’una malaltia que podria arribar a matar-lo.

R. Coincide con una enfermedad que amenaza mi vida



P. ¿Qué enfermedad?



R. No voy a hablar de eso. Lo que hice fue llamar a Sabino Méndez e Igor Paskual para decirles que era necesario hacer el gran disco porque podía ser el último



Loquillo deixa clar que no li agrada la Barcelona actual

Loquillo va ser dels pocs que no va deixar de treballar durant les primeres setmanes de pandèmia. El català va continuar oferint concerts, el que va fer que molts el critiquessin: “El forat econòmic va ser molt fort… Vaig aprofitar la pandèmia per esborrar molts noms de la meva guia de telèfons i vaig acomiadar alguns col·laboradors perquè volien canviar a Loquillo. Vaig voler fer la gira mentre les altres icones de la música estaven a casa seva, no s’atrevien a sortir. On estaven en el pitjor moment? Jo em sento molt orgullós d’aquesta gira”.

“No formo part de l’aristocràcia del pop espanyol. I aprofito per recordar que estem sortint d’una pandèmia amb una inflació del 10% i el Ministeri de Cultura encara no ha fet una campanya a favor d’aquest món. En el gremi de la música, la gent calla per por. Quan em pregunten sobre com està la nostra situació, responc que tenim el que ens mereixem”, diu amb tanta contundència com sempre.

I d’aquí, a unes paraules encara més potents: “Sóc l’artista barcelonès amb més cançons sobre Barcelona. Supera-ho. Sóc barcelonès, però sóc fill d’una ciutat Comtal que no existeix. Jo em quedo amb la Barcelona cosmopolita, mundana, transgressora i que mirava al món. Barcelona ha de recuperar el pols i el seu lloc al món després d’una dècada fosca“.

Loquillo deixa verd tothom en una entrevista bomba | Europa Press

Què vol el cantant per al seu futur?

Un artista molt exitós a Espanya que assegura que està malalt, encara que no ha dit exactament què és el que li passa. Deixa clar que no és un problema de salut petit, ja que arriba a assegurar que aquest podria ser el seu últim disc perquè el seu estat podria empitjorar.

En cas que pugui superar aquesta misteriosa malaltia, el cantant del Clot vol deixar la música i començar a dedicar-se al món del teatre: “He estat diverses vegades a la cúspide i he après que has de gaudir de l’èxit, però també has de tancar aquesta etapa i començar una altra vegada de zero. Això és el que he fet amb aquest disc. No he estat mai un artista comodat ni políticament correcte. Després d’aquesta gira vindrà una gira pels teatres, en la que podré defensar els cinc discos de poesia contemporània que porto. No em veig amb 72 anys saltant en un escenari, em veig en un teatre. La meva tradició musical així ho requereix”.