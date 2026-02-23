El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Jordi Évole fa una confessió molt inesperada sobre el seu divorci
  • CA
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
23/02/2026 09:56

Jordi Évole ha trencat una regla d’or durant l’emissió del seu programa d’aquest diumenge, quan ha rebut la invitació de l’escriptor Juan José Millás per passar un dia a la seva casa d’Astúries. Des d’aquí, el presentador ha abaixat la guàrdia i ha acabat fent una confessió sobre la seva vida privada quan no acostuma a fer-ho mai. I és que no ha parlat dels seus problemes de salut, no, sinó que ha tret a la llum un detall molt curiós del seu divorci.

Et pot interessar

Molts potser ni ho saben, però Jordi Évole va conèixer a la Universitat qui seria la seva dona durant més de quinze anys. El català va casar-se amb Esther Delgado al 2007, amb qui va tenir un fill al qui van anomenar Diego. Se sap que van decidir separar-se en algun moment entre el 2019 i el 2020, però mai no ha revelat per què ni ha explicat com és la relació que mantenen actualment. Ara, el periodista ha donat pistes sobre aqueste tema.

El convidat ha aconseguit que el presentador parlés de la vida personal - La Sexta
El convidat ha aconseguit que el presentador parlés de la vida personal | La Sexta

Què ha explicat Jordi Évole sobre la separació d’Esther Delgado?

La cosa és que Millás estava parlant sobre el seu divorci, el que va comparar amb el “trencament d’una frase”: “Es trenca una sintaxi que s’havia creat”. En el seu cas, tenien un fill de quatre anys quan van decidi trencar la relació i això va fer-ho tot encara més difícil: “Nosaltres vam ser de la primera generació que va separar-se, era complicat i no hi havia experiència. Com li expliques a un nen que els pares se separaran? Són moments tràgics“.

I ha estat llavors, quan Jordi Évole li donava la raó, que l’escriptor li ha donat ales perquè expliqués alguna cosa sobre el seu cas personal: “Mira, jo encara tinc llibres meus a casa de la meva ex“. I el convidat li ha enviat una pedrada: “Ah, encara no has marxat del tot de casa?”. Però Jordi Évole no ha caigut en la trampa: “M’estàs psicoanalitzant tu a mi?“, ha dit entre riures.

Jordi Évole ha parlat del seu divorci - La Sexta
Jordi Évole ha parlat del seu divorci | La Sexta

“Tu muntes això de tres dies de convivència amb el convidat perquè la gent baixi la guàrdia i li treus el fetge, has d’anar amb compte. Ens hem de defensar una mica de tu perquè, en una d’aquestes, no saps què acabes dient”, li ha reconegut Millás. Jordi Évole no ha donat més detalls sobre la seva separació, però amb la confessió que ha fet sembla que les coses amb ella no haurien acabat massa malament si no va acabar d’emportar-se les coses -i ella no les ha cremades-.

Actualment, Jordi Évole manté una relació amb Anna Gabriel, l’exdiputada de la CUP. Cap dels dos no ho ha confirmat públicament, però s’han publicat fotografies i han sortit a la llum testimonis que demostren que tampoc no és que s’amaguen.

Jordi Évole

Més notícies
Notícia: Eduardo Casanova anuncia que té VIH en un documental amb Jordi Évole
Comparteix
L'actor prepara una pel·lícula documental sobre la seva vida produïda per Jordi Évole
Notícia: El doble de Jordi Évole es cola a &#8216;La Revuelta&#8217; i sorprèn David Broncano
Comparteix
El presentador del programa ha convidat el periodista després de conèixer el seu doble
Notícia: Mario Vaquerizo apareix en cadira de rodes en un vídeo amb Jordi Évole
Comparteix
El cantant és el protagonista del vídeo promocional de 'Lo de Évole' on bromeja amb Jordi Évole sobre la seva caiguda
Notícia: Jordi Évole sorprèn amb una actuació inesperada a bord d&#8217;un avió
Comparteix
El presentador i el seu grup de música han demanat "unes monedes" després d'interpretar una cançó en ple vol

Comparteix

Icona de pantalla completa