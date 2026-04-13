Fernando Tejero s’ha obert en canal en una entrevista al programa de Jordi Évole que ha sorprès moltíssim. L’actor ha donat detalls de l’abús sexual que va patir quan era jove i, a més a més, ha tret a la llum que van oferir-li u xec en blanc a Telecinco per tenir un paper protagonista a Aída. Com és que ho va rebutjar? Tot això i més en una intervenció en la qual ha deixat anar un munt de confessions. Analitzem-les.
L’actor ha parlat de la seva infància, que va començar amb problemes aviat perquè ell només tenia nou mesos quan la mare va emmalaltir. El va deixar a casa la tieta perquè el cuidés ella un temps, però aquesta temporada va acabar convertint-se en permanent durant 14 anys. Quan la tieta va ser diagnosticada de càncer, llavors, ell va haver de tornar amb els pares que no li van posar la vida fàcil. Ell, que patia assetjament escolar i que no acceptava la seva homosexualitat, també va haver de sumar un episodi traumàtic amb només 6 anys quan va patir un abús sexual: “Allò em va terroritzar”.
Per primera vegada, ha confessat que va abusar d’ell el germà gran d’un amic seu: “Vam anar a fer una ruta per la muntanya i ell, que sabia que jo era marieta, va preparar una estratègia per tal que ens perdéssim sols. Va ser llavors quan em va obligar a masturbar-lo i ho vaig fer mentre plorava. Allò em va aterrir, ja que jo no sabia tornar”. Superar aquella experiència no li ha estat fàcil i assegura que ha necessitat “molta teràpia“: “Hi ha molta gent amb aquests problemes que no tenen diners per anar al psicòleg i és molt important”.
Muy duro escuchar el testimonio de Fernando Tejero.— Cahaluna (@Cahaluna) April 12, 2026
Una mochila 🎒 durante años por miedo a salir del armario, sin el apoyo de un padre, sufriendo acoso y abuso sexual.
No es victimizarse, es contar una realidad de años atrás y que aun ahora no es fácil.#LoDeFernandoTejero pic.twitter.com/AEX0Qb7zvs
Ell no volia ser homosexual, fins al punt que forçava la seva veu per tenir-la més greu: “Tenia més ploma que un paó”. Quan va patir aquest abús, no va atrevir-se a denunciar-ho davant dels pares: “Si ho deia, potser em pegarien o em renyarien”. Els pares van acabar acceptant, més o menys, la seva orientació sexual… però quan ja era una persona famosa: “Ho han fet pel meu èxit, però la mare ha continuat preguntant-me quan tindré nòvia”.
El personatge del Luisma d’Aída havia de ser per a Fernando Tejero
Fernando Tejero, que va fer-se famós gràcies a la seva feina a Aquí no hay quien viva, podria haver interpretat un altre personatge icònic de la televisió espanyola. Quan ja triomfava en la sèrie sobre la comunitat de veïns, Telecinco va preparar Aída i va voler que fitxés per ells. Mai no ho havia explicat, però van oferir-li interpretar el Luisma: “Em van oferir un xec en blanc, el paper era per a mi”.
Ell estava molt còmode amb la ficció d’Antena 3 i va rebutjar-ho, sorprenentment, així que Mediaset va decantar-se per Paco Léon. No s’esperava acabar fitxant per la cadena poc després, quan van crear La que se avecina. Potser hauria canviat molt la seva vida, però prefereix no pensar-ho.
Una entrevista que agradarà molt els seus fans, que han descobert detalls de la infància i dels inicis de la fama de Fernando Tejero.