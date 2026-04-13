Fernando Tejero se ha abierto en canal en una entrevista en el programa de Jordi Évole que ha sorprendido muchísimo. El actor ha dado detalles del abuso sexual que sufrió cuando era joven y, además, ha sacado a la luz que le ofrecieron un cheque en blanco en Telecinco para tener un papel protagonista en Aída. ¿Por qué lo rechazó? Todo esto y más en una intervención en la que ha dejado ir un montón de confesiones. Analicémoslas.

El actor ha hablado de su infancia, que comenzó con problemas pronto porque él tenía solo nueve meses cuando la madre enfermó. Lo dejó en casa de la tía para que lo cuidara un tiempo, pero esta temporada acabó convirtiéndose en permanente durante 14 años. Cuando la tía fue diagnosticada de cáncer, entonces, él tuvo que volver con los padres que no le facilitaron la vida. Él, que sufría acoso escolar y que no aceptaba su homosexualidad, también tuvo que sumar un episodio traumático con solo 6 años cuando sufrió un abuso sexual: «Aquello me aterrorizó».

Por primera vez, ha confesado que abusó de él el hermano mayor de un amigo suyo: «Fuimos a hacer una ruta por la montaña y él, que sabía que yo era maricón, preparó una estrategia para que nos perdiéramos solos. Fue entonces cuando me obligó a masturbarlo y lo hice mientras lloraba. Aquello me aterrorizó, ya que yo no sabía volver». Superar esa experiencia no le ha sido fácil y asegura que ha necesitado «mucha terapia«: «Hay mucha gente con estos problemas que no tiene dinero para ir al psicólogo y es muy importante».

Muy duro escuchar el testimonio de Fernando Tejero.

Una mochila 🎒 durante años por miedo a salir del armario, sin el apoyo de un padre, sufriendo acoso y abuso sexual.



No es victimizarse, es contar una realidad de años atrás y que aun ahora no es fácil.#LoDeFernandoTejero pic.twitter.com/AEX0Qb7zvs — Cahaluna (@Cahaluna) April 12, 2026

Él no quería ser homosexual, hasta el punto que forzaba su voz para tenerla más grave: «Tenía más pluma que un pavo real». Cuando sufrió este abuso, no se atrevió a denunciarlo ante los padres: «Si lo decía, quizás me pegarían o me regañarían». Los padres acabaron aceptando, más o menos, su orientación sexual… pero cuando ya era una persona famosa: «Lo han hecho por mi éxito, pero la madre ha continuado preguntándome cuándo tendré novia».

El personaje del Luisma de Aída debía ser para Fernando Tejero

Fernando Tejero, que se hizo famoso gracias a su trabajo en Aquí no hay quien viva, podría haber interpretado otro personaje icónico de la televisión española. Cuando ya triunfaba en la serie sobre la comunidad de vecinos, Telecinco preparó Aída y quiso que fichara por ellos. Nunca lo había contado, pero le ofrecieron interpretar el Luisma: «Me ofrecieron un cheque en blanco, el papel era para mí».

Él estaba muy cómodo con la ficción de Antena 3 y lo rechazó, sorprendentemente, así que Mediaset se decantó por Paco León. No se esperaba acabar fichando por la cadena poco después, cuando crearon La que se avecina. Quizás habría cambiado mucho su vida, pero prefiere no pensarlo.

El actor ha confesado que le hicieron una oferta jugosa de Telecinco | La Sexta

Una entrevista que gustará mucho a sus fans, que han descubierto detalles de la infancia y de los inicios de la fama de Fernando Tejero.