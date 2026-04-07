Fernando Tejeroo se ha colocado en la primera línea mediática por la entrevista que ha concedido Jordi Évole, que aún no se ha emitido pero ya está dando que hablar. El icónico actor de Aquí no hay quien viva participará en la próxima entrega del programa de La Sexta, que se emitirá este domingo. Y, en el vídeo promocional que han publicado, se le escucha encadenar un titular potente tras otro sobre su vida privada. ¿Por ejemplo? Cuando saca a la luz que una revista le ofreció 150.000 € a cambio de reconocer públicamente que era homosexual.

«Me ofrecieron muchísimo dinero para salir del armario públicamente. Eran 150.000 € y te hablo que eso pasó hace muchos, muchos años, así que imagínate… pero no acepté porque no quería hacer negocio con eso«, explicará en esta intervención. Él, que siempre ha interpretado «perdedores», se ha hecho un nombre y ha llegado a ganar un premio Goya. De aquel día, sin embargo, no recuerda mucho: «Lo recuerdo a medias porque iba de Lexatines hasta arriba«, ha reconocido haciendo referencia a los ansiolíticos que tomaba en aquella época oscura de su vida.

No todo ha sido de color de rosa en su vida, ciertamente. La cosa empezó mal cuando se dio cuenta de que le gustaban los hombres, una orientación sexual contra la que luchó mucho tiempo: «Tengo la voz grave de forzarla, ya que yo no quería ser homosexual».

El próximo domingo el Tejero bueno. pic.twitter.com/dgWQdlr5JQ — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 5, 2026

Fernando Tejero reconoce que la fama lo sobrepasó

Él, que se hizo famoso de repente y sin esperarlo, vivió unos primeros años complicados. Ante Jordi Évole, confesará que no estaba «preparado» para la fama: «No me imaginaba el alcance mediático que tendría, hasta el punto que yo no podía salir a la calle. A mi familia les tuve que sentar y decir que seguía siendo yo mismo».

Precisamente sobre los miembros de los Tejero hablará y con perlas tan desconocidas como que no tuvo una relación muy cercana con los padres: «Mi tía, cuando me portaba mal, me decía que iría con mis padres y eso era terrorífico. Yo era la oveja negra de la familia, decían, pero ahora creo que son la oveja blanca».

Fernando Tejero ofrecerá una entrevista muy personal a Jordi Évole | La Sexta

Él no ha sido de callarse las cosas y, como ejemplo, el tuit que escribió hace un tiempo cuando dijo que era «marica» y que todo aquel que le faltara al respeto podía «comerle el rabo«. Ahora dice que no se arrepiente, pero sí que tuvo que abandonar la plataforma porque dice que le quedó «grande». ¿Por qué cree que cada vez cuesta más sentir a un actor posicionarse políticamente? Según él, porque hay «mucho miedo» a «no trabajar».

Una conversación del actor y el presentador catalán que generará mucho interés, ya que estos son solo unos titulares de toda una charla que duró unas cuantas horas y que parece que dio mucho de sí.