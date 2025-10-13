Fernando Tejero nunca ha tenido problemas a la hora de hablar de su vida personal. El actor, quien se hizo famoso en Aquí no hay quien viva y La que se avecina, ha dicho varias veces que reconocer su homosexualidad le ha costado muchísimo. Ahora, se sincera sobre el peor momento que ha vivido por culpa de este tema en una entrevista muy profunda en Fotogramas. ¿Y qué ha dicho? Básicamente, que ha luchado contra sí mismo durante muchos años y que eso le ha marcado: «Yo era homosexual en una época difícil, ya que viví 10 años de dictadura. Todavía hoy sigue siendo difícil, de hecho, ya que hemos avanzado mucho, pero aún queda mucha homofobia. Lo percibo así e, incluso, siento que últimamente hemos vivido una especie de retroceso«.

En su caso, confiesa que tuvo que «construirse» a sí mismo. No lo ha pasado bien por culpa de su orientación sexual, hasta el punto de que suelta una frase que pone los pelos de punta: «En el pasado, habría firmado un documento para convertirme en heterosexual porque estaba sufriendo mucho«. Fernando Tejero llegó a Madrid con 27 años, un momento en el que decía a todos que era «heterosexual y virgen» para evitar comentarios: «Eso es terrible… pero terminé dando un golpe sobre la mesa y hoy me acepto a mí mismo como soy«.

Aquello pasó hace muchos años, pero tampoco se ha acabado de quitar de encima del todo ese sentimiento: «Cuando salí del armario públicamente tenía miedo porque creía que me llamarían menos para trabajar. Yo sentía miedo porque muy pocos habían dicho abiertamente que eran homosexuales y, a todos los que lo habían hecho, se les había juzgado«. El dedo acusador de la sociedad siempre lo ha tenido muy presente y, de hecho, asegura Tejero que creía que, de la misma manera que te pueden juzgar en la sociedad, también lo podían señalar en el trabajo: «Si tardé en salir del armario fue, de hecho, porque sentía ese miedo aún«.

Fernando Tejero habla del antes y el después que ha vivido en su vida privada

El actor no ha dejado de trabajar, así que aquellos eran miedos infundados. Ahora mismo, de hecho, se encuentra de promoción de la última película en la que aparece. Forma parte del elenco de El cautivo de Alejandro Amenábar, de la misma manera que también lo vemos en Nails de SkyShowTime. Un drama y una comedia que no tienen nada que ver una con la otra. En la serie, interpreta un personaje pequeño y está encantado con eso: «Con los personajes de reparto me ha ido maravillosamente. Tengo un Goya por un personaje así y las otras dos nominaciones también han sido por eso. Para poder brillar no es necesario ser protagonista«.

Él antes era de aquellos que ha querido caer bien a todo el mundo y llegar a ser otra persona para agradar a todos. Ahora, sin embargo, ha dejado eso atrás y se ha prometido que será él mismo a partir de ahora: «Durante mucho tiempo he dejado de ser yo para poder agradar a quien tenía delante. Ahora he dicho basta porque ¿qué pasa conmigo?». Ahora es libre y dice lo que le apetece: «Me acepto a mí mismo, que es fundamental«. Este cambio de chip ha sido «liberador«, dice, y recomienda mucho eso de que te preocupe bastante poco todo lo que dicen de ti.

Fernando Tejero suele sincerarse mucho en las entrevistas que concede | Antena 3

Una entrevista de Fernando Tejero que habrá gustado a sus fans, que aplauden que se encuentre mejor consigo mismo y que deje en casa una coraza que les impedía ver cómo es en realidad.