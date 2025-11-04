Gerard Piqué y Clara Chía, muy enamorados en el fútbol mientras Shakira se disfraza

Gerard Piqué ha optado por mantener un perfil mucho más discreto con Clara Chía que el que tenía con Shakira. Ahora bien, esto no impide que de vez en cuando se publiquen fotografías y detalles de su relación. ¿La última? Durante una jornada muy romántica en el campo del Andorra, el club de fútbol que ha comprado el exdefensa blaugrana. Muy cómplices y los fotógrafos de la revista ¡Hola! los han captado en la grada, desde donde se han dedicado abrazos y caricias tiernas.

No se han cortado y han estado dándose besos y dedicándose gestos que demuestran que atraviesan el mejor momento de su relación. Habían pasado tres meses desde la última vez que los vimos juntos, pero queda claro que las cosas entre ellos van más que bien. El hermetismo ha quedado atrás con la publicación de estas instantáneas, que llegan después de que ellos mismos compartieran fotos de su viaje a Arizona. En este regreso en público, demuestran que comparten planes y también complicidad.

Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen muy enamorados 3 meses después de su última imagen juntos https://t.co/6S5AQuOhUT — Revista ¡HOLA! (@hola) November 3, 2025

Shakira, mientras tanto, celebra Halloween con los hijos en Bogotá

¿Y Shakira, mientras tanto, qué hace? La cantante colombiana se ha ido de viaje con los hijos a Bogotá para celebrar Halloween con el resto de la familia. En las fotografías que ha publicado en su perfil de Instagram, la vemos disfrazada con un vestido de época, peluca rosa muy exagerada y una máscara. A su lado, unos niños que están cada vez más grandes.

Milan, que ya es más alto que ella, ha optado por comprarse un disfraz rosa de conejito y también se ha pintado la cara a juego con los bigotes incluidos. ¿Y el hermano pequeño, Sasha? Él ha ido de negro, con una camisa roja y el cabello peinado con sangre pintada en la boca como si se tratara de un vampiro.

Shakira y los hijos, disfrazados la noche de Halloween | Instagram

En la última entrevista que ha concedido Shakira al medio N+, confiesa que ha querido cambiar de chip después del mal momento que vivió durante la separación de Gerard Piqué. Ahora, ha decidido que ha llegado el turno de «continuar bailando, celebrando y cantando» aunque le duelan «los pies», dijo en una metáfora que se entendió perfectamente. «Los procesos de sanación tardan muchos años. He aprendido que se puede ser feliz incluso con un dolor, con una herida que no sane«, prosiguió la cantante.