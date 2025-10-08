Toda la verdad sobre la mermelada de Clara Chía que hizo sospechar a Shakira

Shakira y Gerard Piqué fueron noticia en todo el mundo cuando se supo que se separaban después de una década juntos y dos hijos en común. La infidelidad del futbolista con Clara Chía, una de las trabajadoras de su empresa, motivó todo tipo de teorías y especulaciones jugosas. ¿Una de las que más dieron que hablar? Aquella que aseguraba que la cantante colombiana se había enterado del engaño gracias a la nevera, ya que veía que se estaba consumiendo una mermelada que ni a ella ni a Gerard Piqué les gustaba. Esto significaba que, de manera frecuente, acudía a la casa familiar algún fanático de este tipo de comida… ¿una amante de su marido?

Ha sido ahora, unos cuantos años después, que Javi Hoyos ha confesado que no había nada de cierto en aquella información. Él era el director de Socialité en aquel momento y, un día que no tenían muchas noticias que ofrecer, pidió a uno de los redactores que fuera creativo. En todo momento dejaron claro que aquella era una teoría y no una información contrastada, pero hizo mucha gracia y la pieza acabó teniendo repercusión internacional.

Shakira no se enteró de la infidelidad de Gerard Piqué por la mermelada, en realidad | Europa Press

Así se gestó la teoría de la mermelada de Shakira y Clara Chía

¿Cómo fue la cosa? Lo ha explicado él mismo: «Shakira, en el videoclip de Te felicito abría la nevera y se encontraba allí la cabeza de Rauw Alejandro. Teniendo en cuenta que aquel videoclip estaba lleno de indirectas hacia Gerard Piqué y que era el primero que hacía hablando de él tras la ruptura -aunque la separación no se había confirmado aún en ese momento-, le dije a un redactor que investigara la nevera para que analizara qué aparecía, todo para intentar descubrir si nos estaba enviando algún mensaje«.

¿Qué cosas habían colocado en el electrodoméstico del videoclip? ¿Qué cosas había dicho públicamente Shakira que le gustaban? «¿Qué es probable que tengan en una nevera y cuál podría ser ese elemento externo que a ella pueda hacerle decir que aquí había algo raro en la nevera o que había algo de otra persona?», se preguntaron. Y, atando cabos, llegaron a la conclusión de que podía ser la mermelada: «Era nuestra teoría, la que lanzamos después de analizar el videoclip de Shakira. La cosa es que esta teoría tomó una repercusión internacional que, incluso, llegaron a preguntarle a Shakira sobre el tema. Y ella, en una entrevista, dijo que era mentira. ¡Pues claro que no, porque nos lo habíamos inventado nosotros!«, reconoce Hoyos.

Esta es la imagen que motivó la teoría de la mermelada | Youtube

Aún no entiende cómo fue tan lejos la cosa, una tontería que ha acabado convirtiéndose en una teoría muy extendida que muchísima gente da por cierta aún. Ahora que se vuelve a confirmar que esta no fue la manera como se enteró Shakira de la infidelidad, vuelve a ponerse sobre la mesa esta gran duda. Si acabaremos descubriéndolo o no, de momento resta en un misterio.