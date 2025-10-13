Shakira amb banyes en un cartell de Disney? L’última polèmica viral

Shakira protagonitza l’última imatge viral que ha esvalotat les xarxes socials. La cantant colombiana ha tornat a col·laborar amb Disney per posar veu a la gasela de Zootrópolis 2, una pel·lícula animada en la qual canta el tema Zoo. Algunes veus creuen que podria arribar a guanyar premis tan importants com l’Oscar a la Millor Cançó Original, sobretot tenint en compte que en poques hores ha debutat amb gairebé mig milió de reproduccions. Ara bé, si es parla d’aquesta feina de l’artista no és per la bona repercussió que té… sinó per la imatge promocional que hauran creat per fer publicitat del film.
La imatge promocional d’aquest personatge és la del dibuixet de la gasela, però corre per internet una en la que Shakira apareix al seu costat amb les mateixes banyes que ella. Com és evident, moltíssima gent ha relacionat de seguida aquesta instantània amb la infidelitat que hauria patit per part de Gerard Piqué. Shakira banyuda a la vida real i també en l’animació? Hi ha molt mala bava en la tria d’aquest muntatge, és clar, potser massa. De fet, ràpidament ha desaparegut aquesta imatge i ara resulta impossible de trobar cap font oficial que la tingui entre els cartells promocionals.
🐾 | Shakira lanza su nueva canción “Zoo” para Zootopia 2, señalada por Variety como posible ganadora del Oscar a la Mejor Canción Original.— ShakiraVerse (@ShakiraVerse) October 10, 2025
Tras el éxito de “Try Everything”, con 2,7 mil millones de reproducciones, “Zoo” llega lista para conquistar al mundo. Escúchala abajo. pic.twitter.com/Ujw7O7dSBi
Disney ha retirat la imatge fusionada de Shakira i la gasela de les webs oficials
Hi ha hagut trucadeta del seu representant demanant que es retirés? O tot era un fotomuntatge fet amb intel·ligència artificial per algun dels seus detractors? No queda clar si Disney havia preparat aquest cartell realment o si ha estat una altra fake news, però molts mitjans parlen realment que aquest cartell ha estat circulant. S’han adonat aviat que fusionar-la amb la gasela no era bona idea ara que l’han enganyat i l’han retirat més o menys a temps?
El que és cert és que no s’ha trobat cap captura de pantalla que demostri que, en algun moment, Disney ha tingut aquesta imatge de manera oficial així que haurem de posar en dubte les veus que diuen que ho ha fet. Sigui com sigui, un altre tema viral que té Shakira de protagonista i que col·loca sobre la taula la relació extramatrimonial de Gerard Piqué i Clara Chía..
Shakira no s’ha pronunciat al respecte, com era d’esperar. Només s’ha dedicat a promocionar la cançó amb l’objectiu que es parli de la música i de res més.