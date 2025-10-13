Shakira con cuernos en un cartel de Disney: la última polémica viral

Shakira protagoniza la última imagen viral que ha alborotado las redes sociales. La cantante colombiana ha vuelto a colaborar con Disney para poner voz a la gacela de Zootrópolis 2, una película animada en la que canta el tema Zoo. Algunas voces creen que podría llegar a ganar premios tan importantes como el Oscar a la Mejor Canción Original, sobre todo teniendo en cuenta que en pocas horas ha debutado con casi medio millón de reproducciones. Ahora bien, si se habla de este trabajo de la artista no es por la buena repercusión que tiene… sino por la imagen promocional que habrían creado para hacer publicidad del film.

La imagen promocional de este personaje es la del dibujito de la gacela, pero circula por internet una en la que Shakira aparece a su lado con los mismos cuernos que ella. Como es evidente, muchísima gente ha relacionado enseguida esta instantánea con la infidelidad que habría sufrido por parte de Gerard Piqué. ¿Shakira cornuda en la vida real y también en la animación? Hay mucha mala intención en la elección de este montaje, es claro, quizá demasiada. De hecho, rápidamente ha desaparecido esta imagen y ahora resulta imposible encontrar alguna fuente oficial que la tenga entre los carteles promocionales.

Esta es la foto promocional que han utilizado de manera oficial

Disney ha retirado la imagen fusionada de Shakira y la gacela de las webs oficiales

¿Ha habido llamadita de su representante pidiendo que se retirara? ¿O todo era un fotomontaje hecho con inteligencia artificial por alguno de sus detractores? No queda claro si Disney había preparado este cartel realmente o si ha sido otra fake news, pero muchos medios hablan realmente de que este cartel ha estado circulando. ¿Se han dado cuenta pronto de que fusionarla con la gacela no era buena idea ahora que la han engañado y la han retirado más o menos a tiempo?

Lo que es cierto es que no se ha encontrado ninguna captura de pantalla que demuestre que, en algún momento, Disney ha tenido esta imagen de manera oficial así que tendremos que poner en duda las voces que dicen que lo ha hecho. Sea como sea, otro tema viral que tiene a Shakira de protagonista y que coloca sobre la mesa la relación extramatrimonial de Gerard Piqué y Clara Chía.

Shakira no se ha pronunciado al respecto, como era de esperar. Solo se ha dedicado a promocionar la canción con el objetivo de que se hable de la música y de nada más.