Shakira cuenta con un enorme equipo de bailarines, técnicos, productores… y, entre ellos, destacaba la presencia de su sobrino Toni Mebarak. En estos momentos, la cantante está inmersa en la gira por América que la está llevando a un montón de países. ¿Por qué este miembro de su familia ha dejado de acompañarla en esta aventura? Si hacemos caso al artículo que publica Vanitatis después de hablar con él, resulta que la colombiana lo habría despedido. El chico es el hijo de su hermano, quien le hace de guardaespaldas desde hace tiempo, a quien contrató para que formara parte del equipo que se dedica al bienestar de sus fans.

Estas últimas semanas, sin embargo, no se le ha visto por allí porque Shakira ha decidido prescindir de él: «No quiere que el sobrino continúe trabajando con su equipo«. El entorno de la cantante lo apreciaba mucho, sobre todo desde que tenía ese contacto tan directo con los fans. ¿Dónde está y por qué lo han despedido? El joven está afectado, asegura: «La decisión de mi tía me dejó tocado y sin trabajo. En un principio, creía que volvería a trabajar con ella pero no me han vuelto a llamar«.

Toni Mebarak reconoce que no supo moverse en ese ambiente, así que quizás Shakira tiene parte de razón en haberlo despedido: «Eran mis primeras veces con una gira así de loca. Hay pros y contras de trabajar con la familia. Si tienes un compañero de trabajo que siempre cumple, pues siempre estará ahí si nunca falla. Lo que pasa es que yo, como soy familia, cumplía con mi trabajo pero a ella no le gustaba cómo me movía en ese ambiente y decidió que no volvería. Es un ambiente muy exigente…«, dice en estas declaraciones.

Shakira deja al sobrino fuera de su equipo | Europa Press

Ha sido difícil gestionar que la tía lo haya despedido, claro, pero eso no impide que agradezca la oportunidad que le ha dado de poder vivir algo así de grande desde dentro. Algunos fans están escribiendo mensajes sobre su despido, destacando que hacía buen trabajo y no entienden por qué han prescindido de él. ¿Cómo responde el protagonista de esta historia? «Son cuestiones de familia, pero si los fans me quieren en esta gira que vayan a los conciertos de mi tía y escriban un cartel que diga ¿Dónde está Tarik? o Queremos a Tarik otra vez. Ella lo verá y me llamará«, dice con cierta esperanza.

Shakira y su sobrino, buena relación a pesar del despido

Este sobrino de Shakira siempre ha tenido muy buena relación con ella, lo que se demostró en la época en que vivió con ella en Barcelona. Lo tuvo en casa una temporada, un tiempo en el que se le pudo ver entrenando con sus primos: «Los ha cuidado y acompañado en varias ocasiones». De hecho, su madre es quien se queda con Milan y Sasha cuando Shakira se va a actuar fuera.

Su tía lo ha despedido, pero él ya se ha buscado la vida: «Ahora estoy trabajando en otra cosa y no está tan mal. Me sabe mal no volver a la gira, pero quizás de aquí a un par de años organizo mi propia gira porque estoy trabajando para conseguirlo. Ahora mismo, estoy componiendo canciones para desconectar de lo que ha pasado». ¿Otro titular sorprendente de esta entrevista? Cuando dice que se enamoró de una chica durante la gira y que, ahora, es muy probable que no la vuelva a ver. ¿Acabará siendo famoso el sobrino de Shakira? El tiempo dirá qué acaba sabiéndose de un joven que pisa fuerte.