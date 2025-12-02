Shakira ha hablado de sus hijos, como pocas veces lo había hecho, en una entrevista muy personal en la televisión argentina. La cantante colombiana ha roto la norma de no hablar de Gerard Piqué, además, ya que ha compartido qué rasgos han heredado los niños de uno y del otro. ¿Se parecen más a ella o al futbolista? ¿De quién tienen el carácter cada uno de ellos? Cuando decidieron romper la relación, ambos tuvieron claro que la prioridad siempre serían los niños: «Milan y Sasha son mi motor y podemos estar hablando, hablando y hablando durante muchas horas«.

Ha revelado, por ejemplo, que le dicen que su versión preferida de mamá es aquella que se levanta tarde con ellos y «aún va en pijama«: «Ellos prefieren a la mami del sofá, la que está en pijama con ellos». Ambos han heredado su pasión por la música, hasta el punto de que Milan comenzó a componer canciones cuando los padres se separaron: «Esto lo han heredado de mí, sí, no del padre«, ha dicho entre bromas. El hijo mayor toca el piano, la batería, la guitarra y ahora está aprendiendo el bajo. Tiene mucha facilidad, mientras que su hermano pequeño tiene «una voz muy bonita».

Shakira revela qué han heredado de ella los hijos y cuáles cosas de Gerard Piqué | Youtube

Shakira aplaude una cualidad de Gerard Piqué por sorpresa

De Sasha ha explicado, por ejemplo, que hace poco interpretó Charlie y la fábrica de chocolate en la escuela y a ella se le caía la baba: «Moría de ternura. Era la primera vez en que interpretaba un personaje en el teatro y lo hizo con mucha dedicación. Ambos son muy disciplinados y esto es algo que les he enseñado desde que eran muy pequeños«. Ha sido en ese momento cuando el presentador ha insistido que eso debían haberlo aprendido de ella. Pero Shakira ha querido tener un gesto hacia su ex: «También lo han aprendido del padre, hay que decirlo, que es muy disciplinado porque no puedes triunfar de otra manera en ningún negocio. Es innegociable y saben que no hay otra manera«.

La han entrevistado en Por el mundo, un programa en el que ha confesado cómo se sintió durante la separación del catalán: «Aquello fue una transmutación para mí. En mi caso, pasé de sentir frustración, rabia, dolor y tristeza a transformarlo en arte, creatividad e inspiración. La música se convirtió en mi refugio y me ayudó a sanar. De hecho, creo que mucha gente sanó conmigo, me sentí acompañada y eso fue lo más bonito». «¿Será que me ha pasado todo lo que me ha pasado en la vida porque era lo que me tocaba vivir? ¿Para que otras personas se vieran reflejadas en mí y mis vivencias? Siempre aprendes alguna lección de todo lo que vives, de eso no hay duda», reflexiona.

La cantante ha vuelto a justificar las canciones duras contra Gerard Piqué | Youtube

Después de más de una década con Gerard Piqué, el amor se rompió. Ella se refugió en los fans, que se posicionaron en masa a su lado cuando se supo lo que había pasado: «También fue entonces cuando descubrí quiénes son los amigos de verdad que tengo, de la misma manera que sentí el amor del público con quienes tengo mi historia de amor más larga«.