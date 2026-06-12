Shakira ha generat un fort rebombori amb la seva actuació en la gran inauguració del Mundial de futbol. La cantant havia de cantar el tema oficial Dai Dai abans del primer partit i l’expectació era màxima. Tornava a participar en la competició que va servir-li per trobar l’amor i el pare dels seus fills, un escenari que controla la mar de bé. És per això que ningú no s’esperava el que acabaria passant. Tan bon punt va trepitjar la gespa, molts dels teleespectadors van posar el crit al cel. Era Shakira? O una doble? La cara inflada, unes faccions diferents i menys energia de l’habitual feien saltar totes les alarmes a les xarxes socials.
X (l’antic Twitter) s’ha omplert de comentaris molt escandalosos i la tempesta mediàtica ha estat important. Han estat molts els qui han deixat clar que no es creien, de cap de les maneres, que fos Shakira qui cantava darrere d’aquelles ulleres de sol. Que hi hagués un playback més que evident no ajudava… i la teoria esbojarrada ha començat a córrer com la pólvora. Hi havia hagut algun contratemps que havia evitat que acudís a la cita? Els dubtes i sospites s’han multiplicat ràpidament.
No els quadra que no cantés en directe, que no hi hagués cap pla de càmera proper a la seva cara -molt més inflada, estirada i amb canvis en la mandíbula, segons assenyalaven els més atents- o que la coreografia fos més mecànica i menys orgànica. Tot un seguit d’arguments que han donat ales als que sospiten que hi havia gat amagat.
Era Shakira o cantava una doble? La teoria esbojarrada que corre per Twitter
El nom de Shakira s’ha convertit en tendència a X, és clar, amb desenes i desenes de comentaris que assenyalaven que era “impossible” que aquella cantant fos la real: “Aquesta weona no és Shakira, a mi no m’enganyen“, “Aquesta persona no és Shakira” o “Estic plorant, com és això que han posat una doble de Shakira a la inauguració?” són alguns exemples. Però hi ha molta més gent que opina el mateix: “No és Shakira. Alguna cosa d’urgència ha passat a última hora i han hagut de trucar una doble a últim moment. No té la seva energia, no es veu igual i després surt amb ulleres” o “Aquesta no és Shakira, vegi com s’equivoca en el pas quan canta Dai Dai. És una doble. Shakira ha mentit a tothom” són dos més.
ESA WEONA NO ERA LA SHAKIRA WEOOOOOÓN!! A MI NO ME ENGAÑAAAANNNNN#mundialdefútbol pic.twitter.com/j2g5P2yOoQ— яσмιηα ναℓєяια (@lar0mie) June 11, 2026
Esta persona NO es @shakira pic.twitter.com/d9xiHkJ5F9— Mariana Morales (@NitaMorales) June 11, 2026
Estoy llorando, como es eso de que han puesto a una doble de Shakira en la inauguración???? 😱😱😱 pic.twitter.com/WzlXeGaIte— 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗿𝗼 (@romerormcf) June 11, 2026
No es Shaki. Algo pasó de urgencia a última hora y siento que al último momento llamaron a una doble, porque no tiene su energía, ni se ve igual, y luego sale con lentes. ¿Qué opinan? 🤔🕵️♀️ pic.twitter.com/rCccGNnp0g— PolitiCrack, (@AnalistaClara2) June 11, 2026
Esa no es Shakira.— TermoEcu 🇪🇨🇪🇦🎙⚽️ (@TermoEcu2021) June 11, 2026
Vean como se equivoca en el paso cuando canta Dai Dai…
Esa es una doble.
Shakira les mintió a todo el mundo. pic.twitter.com/c3nxeCBufQ
El Botox, la teoria principal del canvi físic de Shakira
Alguns usuaris s’han atrevit a dir que el Botox era el culpable d’aquest canvi: “La Shakira que va sortir a la inauguració del mundial no s’assembla gens a la que coneixem. Hi ha tres opcions. La primera, que no sigui ella i realment sigui una doble. La segona, que s’hagi sotmès a una cirurgia plàstica i, per això, el canvi. O, la tercera, que anés massa maquillada“.
D’altres insisteixen que tots aquests rumors no tenen cap mena de sentit: “Sí que és ella perquè se li veu la cicatriu que té al front”. I per què ha canviat tant? “Sí que és Shakira, només que s’ha passat amb el Botox“.
No sé ustedes perooooo la @shakira que salió en la inauguración de mundial no se parece nada a la que conocemos— Allan Sandoval (@kurama10) June 11, 2026
Hay 3 opciones aquí
1 no era Shakira y era una doble
2 shakira se sometió a una cirugía plástica y por eso el cambio
3 iba demasiado maquillada, parecía polvoron pic.twitter.com/qKt97KzVOk
Después de una minuciosa investigación sobre los rumores de que la persona que apareció hoy no es Shakira, les diré lo que los fans especialistas: aseguran que sí es ella. Mencionan una cicatriz en la frente, se ve alta , pues trae tenis con una suela más alta y que luce más… pic.twitter.com/TUMmIXfUA5— CC Alma (si Soy ) 11 (@MMXXII2000) June 11, 2026
Si es Shakira, solo que se pasó de botox #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vTXo1SBnNV— Chibcholandia | Realismo Criollo (@chibcholandia) June 12, 2026
Ella no s’ha pronunciat, només s’ha dedicat a publicar fotografies del backstage on clarament és ella qui s’ha fet fotos amb els altres cantants. Una polèmica surrealista.