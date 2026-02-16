El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha pedido este lunes al PSOE «desbloquear posibles caminos» para que Cataluña recaude el IRPF después de que la formación haya aflojado esta condición en las negociaciones presupuestarias, tanto de Cataluña como de Madrid. En rueda de prensa desde la sede del partido, Junqueras ha confirmado que, en lugar de llevar la recaudación directamente desde el Congreso como propuesta independiente, ahora prefieren introducirla a través de enmiendas al modelo de financiación para «facilitar su aprobación». Según ha asegurado el líder republicano, desde el partido ya trabajan para «tener el apoyo del PSOE», aunque ha insistido en que ahora quien debe moverse es la formación de Pedro Sánchez, ya que son los principales interesados en negociar los presupuestos.

El líder de ERC ha justificado la decisión de retirar la propuesta del Congreso porque considera que la vía actual -es decir, las enmiendas- es «más útil» y «factible» de negociar con la formación socialista. «El objetivo no es presentar propuestas de ley para perderlas ni para constatar quién vota en contra. Buscamos todos los caminos posibles para desbloquear el IRPF», ha argumentado Junqueras. Así pues, los republicanos ahora solo quieren negociar esta cuestión con el PSOE, y creen que la vía de las enmiendas es la que les ofrecerá mejores resultados.

El presidente español, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso por los accidentes de Adamuz y Gelida | Congreso de los Diputados

Las negociaciones de los presupuestos en Madrid

El líder republicano ha insistido en que las conversaciones son «difíciles» y «complejas» y, ante las críticas, ha reiterado que la recaudación del IRPF sigue siendo una de las principales condiciones para apoyar las cuentas españolas. Junqueras ha evitado hablar de «fechas concretas» para la negociación presupuestaria y ha insistido en que es el PSOE quien debe «moverse» porque no ha habido ningún hecho «sobrevenido» ni condición nueva por parte de los republicanos. En clave española, Junqueras también ha explicado que el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, no le ha invitado en la ronda de contactos que pondrá en marcha esta misma semana para intentar formar una candidatura única a la izquierda del PSOE.