El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha demanat aquest dilluns al PSOE “desencallar possibles camins” perquè Catalunya recapti l’IRPF després que la formació hagi afluixat aquesta condició en les negociacions pressupostàries, tant de Catalunya com de Madrid. En roda de premsa des de la seu del partit, Junqueras ha confirmat que, en lloc de portar la recaptació directament des del Congrés com a proposta independent, ara prefereixen introduir-la a través d’esmenes al model de finançament per “facilitar-ne l’aprovació”. Segons ha assegurat el líder republicà, des del partit ja treballen per “tenir el suport del PSOE”, tot i que ha insistit que ara qui s’ha de moure és la formació de Pedro Sánchez, ja que són els principals interessats en negociar els pressupostos.
El líder d’ERC ha justificat la decisió de retirar la proposta del Congrés perquè considera que la via actual -és a dir, les esmenes- és “més útil” i “factible” de negociar amb la formació socialista. “L’objectiu no és presentar propostes de llei per perdre-les ni per constatar qui vota en contra. Busquem tots els camins possibles per desencallar l’IRPF”, ha argumentat Junqueras. Així doncs, els republicans ara només volen negociar aquesta qüestió amb el PSOE, i creuen que la via de les esmenes és la que els oferirà més bons resultats.
Les negociacions dels pressupostos a Madrid
El líder republicà ha insistit que les converses són “difícils” i “complexes” i, davant les crítiques, ha reiterat que la recaptació de l’IRPF continua sent una de les principals condicions per donar suport als comptes espanyols. Junqueras ha evitat parlar de “dates concretes” per a la negociació pressupostària i ha insistit que és el PSOE qui s’ha de “moure” perquè no hi ha hagut cap fet “sobrevingut” ni condició nova per part dels republicans. En clau espanyola, Junqueras també ha explicat que el portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, no l’ha convidat en la ronda de contactes que posarà en marxa aquesta mateixa setmana per intentar formar una candidatura única a l’esquerra del PSOE.