ERC afluixa amb l’exigència de l’IRPF com a condició per negociar pressupostos

Moviments d’Esquerra Republicana en plenes negociacions pressupostàries, tant a Madrid com a Catalunya. La formació republicana està negociant amb els socialistes alternatives a la seva proposta sobre l’IRPF que havien de portar al Congrés dels Diputats. Segons va avançar La Ser i 3Cat, ERC retira, ara per ara, la seva proposta perquè Catalunya recapti aquest impost a través de l’agència tributària del país, una de les qüestions que va quedar fora de l’acord de finançament amb Pedro Sánchez i que els republicans han fixat com a condició per les negociacions dels pressupostos. Fonts d’ERC apunten a Europa Press, però, que no renuncien a aquesta qüestió, sinó que aposten més per accelerar el consorci d’inversions per a Catalunya.
Esquerra Republicana afluixa amb les exigències sobre l’IRPF, però segons apunten des del partit no hi renuncien, sinó que simplement posposen el debat al Congrés. Inicialment, en cas d’haver-se tramitat, la recaptació de l’impost a Catalunya s’hauria debatut a la cambra baixa a finals de febrer. Ara, però, la qüestió queda encallada fins més endavant, tot i que ERC assegura que continua sent una condició en les negociacions. El partit insisteix que cal un gest en aquesta línia per poder engegar les converses pressupostàries, tant per als pressupostos generals de l’Estat (PGE) com per als pressupostos de la Generalitat de 2026. Ara bé, també deixen clar que si la nova via negociadora amb els socialistes no funciona, la proposta sobre l’IRPF que havien de portar al Congrés podria tornar a posar-se sobre la taula.
Les vies alternatives que estudien els republicans
Una de les vies alternatives que contemplen des d’ERC, segons apunten les mateixes fonts, és introduir esmenes a la modificació de la Llei orgànica de Finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), que es registrarà al Congrés per aprovar el nou model de finançament. En concret, tal com apunten, els republicans proposen introduir canvis en aquesta norma com els que prohibeixen a les comunitats autònomes recaptar uns certs impostos. En aquest sentit, a banda de la modificació de la normativa, des d’ERC també volen potenciar les negociacions de la constitució d’un consorci d’inversions, una via que ha pres força, segons asseguren les mateixes fonts a Europa Press, arran de la crisi de Rodalies que ja fa un mes que condiciona la vida dels ciutadans del país. Aquest últim moviment dels republicans també arriba després d’una setmana en què els Comuns i el govern de Salvador Illa han començat a moure fitxa per desencallar els pressupostos