ERC afloja con la exigencia del IRPF como condición para negociar presupuestos

Movimientos de Esquerra Republicana en plenas negociaciones presupuestarias, tanto en Madrid como en Cataluña. La formación republicana está negociando con los socialistas alternativas a su propuesta sobre el IRPF que debían llevar al Congreso de los Diputados. Según adelantó La Ser y 3Cat, ERC retira, por ahora, su propuesta para que Cataluña recaude este impuesto a través de la agencia tributaria del país, una de las cuestiones que quedó fuera del acuerdo de financiación con Pedro Sánchez y que los republicanos han fijado como condición para las negociaciones de los presupuestos. Fuentes de ERC apuntan a Europa Press, sin embargo, que no renuncian a esta cuestión, sino que apuestan más por acelerar el consorcio de inversiones para Cataluña.

Esquerra Republicana afloja con las exigencias sobre el IRPF, pero según apuntan desde el partido no renuncian a ello, sino que simplemente posponen el debate en el Congreso. Inicialmente, en caso de haberse tramitado, la recaudación del impuesto en Cataluña se habría debatido en la cámara baja a finales de febrero. Ahora, sin embargo, la cuestión queda atascada hasta más adelante, aunque ERC asegura que sigue siendo una condición en las negociaciones. El partido insiste en que es necesario un gesto en esta línea para poder iniciar las conversaciones presupuestarias, tanto para los presupuestos generales del Estado (PGE) como para los presupuestos de la Generalitat de 2026. Ahora bien, también dejan claro que si la nueva vía negociadora con los socialistas no funciona, la propuesta sobre el IRPF que debían llevar al Congreso podría volver a ponerse sobre la mesa.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibe al presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la Moncloa / Eduardo Parra / Europa Press

Las vías alternativas que estudian los republicanos

Una de las vías alternativas que contemplan desde ERC, según apuntan las mismas fuentes, es introducir enmiendas a la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), que se registrará en el Congreso para aprobar el nuevo modelo de financiación. En concreto, tal como apuntan, los republicanos proponen introducir cambios en esta norma como los que prohíben a las comunidades autónomas recaudar ciertos impuestos. En este sentido, además de la modificación de la normativa, desde ERC también quieren potenciar las negociaciones de la constitución de un consorcio de inversiones, una vía que ha tomado fuerza, según aseguran las mismas fuentes a Europa Press, a raíz de la crisis de Rodalies que ya hace un mes que condiciona la vida de los ciudadanos del país. Este último movimiento de los republicanos también llega después de una semana en la que los Comuns y el gobierno de Salvador Illa han comenzado a mover ficha para desbloquear los presupuestos