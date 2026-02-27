Romero anuncia 1.900 milions per a habitatge en els nous pressupostos

La consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, ha avançat aquest matí que el projecte de llei de pressupostos que ha aprovat el Consell Executiu destina 1.900 milions d’euros a polítiques d’habitatge i 4.146 milions a inversió. Així ho ha fet saber la titular de la cartera en el lliurament del projecte de comptes al president del Parlament, Josep Rull, on també ha destacat que el projecte preveu destinar el 74% dels comptes a l’estat del benestar. Des del despatx d’audiències del president de la cambra, Romero ha remarcat que els pressupostos tenen “l’objectiu de generar prosperitat” i ha confiat tenir els “suports suficients” en el tràmit parlamentari per tirar-los endavant. De moment, però, ERC manté el seu ‘no’ als comptes d’Illa i, malgrat que continuen negociant, si no hi ha canvis en la gestió de l’IRPF esmenarà la totalitat dels pressupostos.
Tal com ja havia indicat la titular de la cartera d’Economia durant aquesta setmana, els comptes plantejats s’enfilen fins als 50.000 milions d’euros i incrementen en 9.100 milions els darrers aprovats de l’any 2023, durant el mandat de l’expresident Pere Aragonès: “Això ha de permetre millorar les deficiències que tenim en alguns àmbits, com l’educatiu o el sanitari, però també en infraestructures“, ha apuntat la consellera Romero. Durant la seva breu intervenció, la titular de la cartera ha donat les primeres pinzellades sobre el contingut dels nous pressupostos, però encara cal esperar per saber el gruix del contingut del projecte. Un cop presentats els pressupostos al Parlament, és la Mesa qui els admet a tràmit i, llavors, s’obre el període per presentar esmenes a la totalitat i a l’articulat. Els republicans han acordat amb el Govern donar més marge a la tramitació de les esmenes per poder continuar negociant un possible suport d’ERC als comptes d’Illa.
Els Comuns, únic suport ferm
Els Comuns són l’única formació parlamentària que dona suport ferm al projecte pressupostari presentat pel govern de Salvador Illa. El va aconseguir la setmana passada després d’arribar a un acord amb el partit de Jéssica Albiach a canvi de prohibir la compra especulativa d’habitatge, la principal línia vermella dels Comuns per donar suport al Govern. A hores d’ara, doncs, els comptes d’Illa no haurien de superar el sedàs parlamentari, motiu pel qual des de l’executiu català continuen intentant negociar amb els republicans i lligar el seu suport. Si no s’aproven els comptes, aquests diners es perdrien. Especialment, 1.500 milions d’euros que la llei no permet incorporar, segons ha concretat la consellera Romero els darrers dies.
Per la seva banda, Rull ha reivindicat el “debat” i la “negociació” entre els grups parlamentaris davant la llei “amb més transcendència” que tramita el Parlament. En president de la cambra catalana remarca que els comptes “tenen una incidència generalitzada en el conjunt del país” i són “l’eina que impacta de manera més directa en la vida quotidiana de la ciutadania”. En aquesta línia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat a través de les xarxes socials que aquest projecte de pressupostos és “ambiciós” i dedica “fins a l’últim euro a allò que importa”, en referència a l’habitatge, salut, educació, seguretat, transport i “oportunitats”. Uns pilars fonamentals de la societat que, en aquests moments, es troben en crisi. Després del lliurament del projecte de pressupostos, la consellera s’ha reunit amb els grups parlamentaris i els membres de la Comissió d’Economia i Finances el Parlament.