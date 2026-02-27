La vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, s’ha mostrat optimista a poder arribar a un acord amb Esquerra Republicana per desencallar la recaptació catalana de l’IRPF que exigeixen els republicans. En una entrevista a la Cadena SER aquest mateix matí, Montero confia que les converses amb els d’Oriol Junqueras segueixin el mateix patró que amb les del model de finançament i totes dues formacions puguin arribar a un acord, el qual compti també amb el suport del govern de Salvador Illa. De moment, però, les posicions entre PSOE i ERC continuen allunyades: “Ara com ara no tenim acord i cal seguir treballant”, ha reconegut la vicepresidenta primera en l’entrevista. A parer seu, això s’aconsegueix “parlant i parlant” i abandonant “posicions extremes” que allunyen el “punt de trobada”.
L’acord entre republicans i socialistes espanyols per la gestió de l’impost sobre la renda de les persones físiques és cabdal per poder tirar endavant els comptes de la Generalitat, que el Govern ha aprovat aquest mateix matí. La formació que lidera Junqueras ha condicionat el seu ‘sí’ a la votació del Parlament al compromís ferm de la Moncloa a traspassar la recaptació de l’IRPF a la hisenda catalana. Sense aquesta entesa a tres bandes entre el govern de l’Estat, l’executiu català i ERC, els republicans tenen la intenció d’esmenar la totalitat dels comptes d’Illa, malgrat que avui mateix han pactat amb el PSC donar més marge a la tramitació de les esmenes per continuar negociant. Sense IRPF, però, segons asseguren, no hi haurà pressupostos.
Compromís ferm per als comptes espanyols
En aquesta mateixa entrevista, la vicepresidenta primera del govern de Sánchez ha deixat clar que manté el compromís de presentar uns nous pressupostos generals de l’Estat, tot i que ha admès que, a hores d’ara, no tenen suports tancats per aprovar-los. La ministra Montero ha criticat les condicions que plantegen les formacions independentistes -Junts i ERC- a canvi del seu suport als comptes de la Moncloa, ja que considera que no fan referència a les necessitats de la població espanyola: “Tant Junts com ERC no donen el seu suport per qüestions que no tenen res a veure amb els comptes públics [espanyols]. Haig d’expressar la meva protesta, perquè sembla que és en la Llei de Pressupostos on tothom concentra peticions que no tenen res a veure amb la prioritat de l’educació, de la sanitat, de la política de dependència, sinó que tenen a veure més amb conceptes polítics complexos, que són difícils d’anar transitant”, ha lamentat. En tot cas, Montero confia acabar el primer trimestre amb “algun suport més” per als comptes públics de 2026 i “trobar la fórmula per a incorporar-lo”.