La vicepresidenta primera del gobierno español, María Jesús Montero, se ha mostrado optimista respecto a poder llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana para desbloquear la recaudación catalana del IRPF que exigen los republicanos. En una entrevista en la Cadena SER esta misma mañana, Montero confía en que las conversaciones con los de Oriol Junqueras sigan el mismo patrón que con las del modelo de financiación y ambas formaciones puedan llegar a un acuerdo, el cual cuente también con el apoyo del gobierno de Salvador Illa. De momento, sin embargo, las posiciones entre PSOE y ERC continúan alejadas: «Por ahora no tenemos acuerdo y hay que seguir trabajando», ha reconocido la vicepresidenta primera en la entrevista. A su parecer, esto se logra “hablando y hablando” y abandonando “posiciones extremas” que alejan el “punto de encuentro”.

El acuerdo entre republicanos y socialistas españoles para la gestión del impuesto sobre la renta de las personas físicas es crucial para poder sacar adelante las cuentas de la Generalitat, que el Gobierno ha aprobado esta misma mañana. La formación que lidera Junqueras ha condicionado su ‘sí’ a la votación del Parlamento al compromiso firme de la Moncloa de traspasar la recaudación del IRPF a la hacienda catalana. Sin este acuerdo a tres bandas entre el gobierno del Estado, el ejecutivo catalán y ERC, los republicanos tienen la intención de enmendar la totalidad de las cuentas de Illa, a pesar de que hoy mismo han pactado con el PSC dar más margen a la tramitación de las enmiendas para continuar negociando. Sin IRPF, sin embargo, según aseguran, no habrá presupuestos.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibe al presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la Moncloa / Eduardo Parra / Europa Press

Compromiso firme para las cuentas españolas

En esta misma entrevista, la vicepresidenta primera del gobierno de Sánchez ha dejado claro que mantiene el compromiso de presentar unos nuevos presupuestos generales del Estado, aunque ha admitido que, a estas alturas, no tienen apoyos cerrados para aprobarlos. La ministra Montero ha criticado las condiciones que plantean las formaciones independentistas -Junts y ERC- a cambio de su apoyo a las cuentas de la Moncloa, ya que considera que no hacen referencia a las necesidades de la población española: «Tanto Junts como ERC no dan su apoyo por cuestiones que no tienen nada que ver con las cuentas públicas [españolas]. Debo expresar mi protesta, porque parece que es en la Ley de Presupuestos donde todos concentran peticiones que no tienen nada que ver con la prioridad de la educación, de la sanidad, de la política de dependencia, sino que tienen más que ver con conceptos políticos complejos, que son difíciles de transitar», ha lamentado. En todo caso, Montero confía en terminar el primer trimestre con «algún apoyo más» para las cuentas públicas de 2026 y «encontrar la fórmula para incorporarlo».