La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha afirmado que no contemplan «otro escenario» que lograr aprobar los presupuestos en el Parlamento, aunque actualmente no cuentan con el aval de Esquerra Republicana a las nuevas cuentas. De hecho, Paneque ha evidenciado el malestar del ejecutivo de Salvador Illa con los republicanos porque no entienden «algunas reflexiones» que han hecho estos días los de Oriol Junqueras y ha reclamado a los republicanos que no pongan en duda el «compromiso» del Gobierno con el traspaso del 100% de la recaudación del IRPF. Así, ha instado a ERC a asumir el «principio de realidad» con este asunto porque hay cosas, como el refuerzo de personal de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), que «no pueden ser de un día para otro».

A pesar de las advertencias de ERC, que ya ha dicho que presentará una enmienda a la totalidad si el viernes se aprueban los presupuestos, Paneque ha insistido en que el Gobierno los sacará adelante el viernes durante la reunión de un Consejo Ejecutivo extraordinario porque Cataluña. «El Gobierno interpreta que se ha agotado el tiempo», ha dicho, y ha manifestado que «no contemplamos otro escenario que no sea que Cataluña tenga unos Presupuestos para el 2026». «Los queremos este primer trimestre del 2026, pero no es que lo quiera el Gobierno, es que Cataluña los necesita», ha expresado, aunque admitió que el calendario no permite aprobarlos durante el período fijado por el gobierno y que si se aprueba, se hará «unas semanas más allá».

Paneque recuerda la trayectoria «de este año y medio»

A pesar de evidenciar un cierto malestar con la posición de los republicanos de no querer entrar a negociar las cuentas si no obtienen garantías para el IRPF, Paneque ha afirmado que el Gobierno mantiene la «mano extendida» a ERC para cerrar un acuerdo. Asimismo, ha recordado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha comprometido con el cumplimiento de los acuerdos de investidura, también la recaudación por parte de la Generalitat del IRPF, y así se ha demostrado en otras carpetas. «Tienen la trayectoria de este año y medio de cumplimiento de acuerdos importantísimos y de acuerdos que han costado el trabajo y el esfuerzo y continuaremos trabajando y poniendo el mismo esfuerzo para cumplir el resto de acuerdos», ha defendido. «Todos los acuerdos se cumplirán», ha dicho Paneque.

La consejera de Territorio, Vivienda y Habitatge, y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque | Europa Press

Por otro lado, Paneque ha rechazado responder si el ejecutivo puede continuar gobernando con suplementos de crédito, pero ha enviado un aviso al partido de Junqueras: «Aprobaremos los presupuestos en el Gobierno y a partir de ahí, cada uno debe explicar qué decisiones toma y por qué las toma». A pesar de la advertencia, ha afirmado que el impulso del Consorcio de Inversiones, otra medida pactada con ERC, está «bastante avanzado», y ha dejado entrever que puede ser una realidad en breve.